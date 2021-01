Heidi Klum spaziert durch deutsche Stadt: Deshalb konnte sie niemand erkennen

Heidi Klum ist ein absoluter Weltstar. Die „GNTM“-Chefin ist nicht nur in Deutschland mega-bekannt, auch in den USA kennt fast jeder TV-Zuschauer Heidi Klum durch ihre Jury-Tätigkeit bei der Castingshow „America's Got Talent“. Einzig ihre Bekanntheit in Paris dürfte angezweifelt werden, wir erinnern uns an das Zitat des legendären Karl Lagerfeld. Aber das lassen wir nun einfach mal so stehen.

Was festgehalten werden kann, ist, dass man Heidi Klum eigentlich auf der Straße erkennen sollte, wenn sie einem entgegenkommt. Oder etwa doch nicht?

Heidi Klum: Inkognito durch die Stadt

So teilte Heidi Klum am Donnerstagmittag, das sie bei einem Spaziergang mit ihren Hunden zeigt. Doch anscheinend hat niemand das Topmodel entdeckt. „Who is walking who..?“, schreibt das Topmodel dazu. Grob übersetzt also: 'Wer führt hier wen?'

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Das können wir an dieser Stelle nicht genau sagen. Klar ist nur, dass niemand von Heidi Notiz zu nehmen scheint. Eine junge Mutter schließt im Hintergrund ganz entspannt ihre Haustür auf, ein Kind fährt unbeeindruckt Rad und auch ein Spaziergänger scheint eher die Umgebung zu beobachten als das deutsche Topmodel.

Heidi Klum hat die perfekte Tarnung

Doch wie konnte das nur passieren? Ganz einfach: Heidi hat sich extrem gut getarnt. Neben ihren blauen Schlumpfen-Mütze trägt das Model eine fette Sonnenbrille, die die obere Hälfte des ihres Gesichtes bedeckt. Die untere Hälfte eben jenes Gesichts bedeckt dagegen ein Mund-Nasen-Schutz.

Dazu ein dicker Fake-Fur-Mantel, eine Jogginghose mit Farklecksen und gelbe Croqs... fertig ist der Inkognito-Look. Naja, Heidi kann es ja tragen.

