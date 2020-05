Heidi Klum: Du ahnst nicht, was Tom Kaulitz im Bett mit ihren Fingern macht

Wer braucht in Coronazeiten schon einen Nageldesigner, wenn er einen solchen Mann hat. Heidi Klum und Gatte Tom Kaulitz haben den Sonntag anscheinend gewinnbringend genutzt und mal wieder intime Bilder aus dem gemeinsamen Ehebett der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.

Und was Tom Kaulitz da mit den Fingern von Heidi Klum anstellt, scheint der 46-jährigen Model-Mama so richtig zu gefallen.

Heidi Klum: Was macht Tom Kaulitz mit ihren Fingern?

Doch bevor jetzt hier schmutzige Gedanken aufkommen: Tom Kaulitz lackiert seiner Heidi die Fingernägel. Und das mit sehr viel Konzentration, wie man anhand der Bilder deutlich ablesen kann. Welche Farbe der Musiker verwendet, ist aufgrund der schwarz-weißen Bilder leider nicht zu sehen. Die Fans jedenfalls feiern den Sänger für die Kosmetik-Einlage.

Fans feiern Heidi Klum und ihren Musiker

„Soooooo süß!“

„Was für ein Service.“

„Du hast Tom gut erzogen.“

„Das muss Liebe sein!“

„Das hätte ich auch gern.“

---------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Sie ist ein deutsches Model und Moderatorin

Seit 2008 besitzt sie auch die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

1997 heiratete Klum den australischen Starfriseur Ric Pipino, mit dem sie in New York lebte

2002 trennte sich das Paar

Am 10. Mai 2005 heiratete sie in Mexiko den britischen Sänger Seal

2012 trennte sich das Paar

Sie hat vier Kinder: Leni, Henry, Johan und Lou

2019 heiratete Heidi Klum den Musiker Tom Kaulitz

----------------------

Den besonderen Service hatte sich Heidi Klum am Sonntag wohl auch verdient. Schließlich hatte sie am Donnerstag noch aus der Ferne das „Germany's next Topmodel“-Finale moderiert. Ein gar nicht mal so leichtes Unterfangen, wie man am Bildschirm sehen konnte.

+++ Helene Fischer gibt offen zu – „Ich bin...“ +++

Ärger beim „GNTM“-Finale

So beschwerten sich am Ende einige Zuschauer, dass sich die Moderatoren ab und an ins Wort fielen, oder die Qualität der Videoübertragung aus Heidi Klums Wohnort Los Angeles nicht stimmte.

+++ Heidi Klum dreht Instagram-Video – hätte sie mal besser aufgepasst +++

Aber in Zeiten von Corona blieb Heidi nichts anderes übrig. Sie hätte es sich sicher auch anders vorgestellt.