Heidi Klum: Skurriles Video – SO hast du das Model noch nie gesehen

Super-Model Heidi Klum ist ein Multi-Talent, sie versteht es, die Leute zu unterhalten. Dabei ist sie nicht nur schön, sie hat auch Humor. Nun teilt der Star ein skurriles Video auf ihrer Instagram-Seite. So hast du Heidi Klum bestimmt noch nie gesehen!

Heidi Klum: Skurriles Video

In den USA startet derzeit wieder die neue Staffel von „America's Got Talent“, die amerikanische Version von „Das Supertalent“. Heidi sitzt in der Sendung bekanntlich in der Jury. Um dafür nun online die Werbetrommel zu rühren, produzierte sie ein ungewöhnliches Video.

So top gestylt kennen wir Heidi Klum eigentlich. Foto: imago images / ZUMA Press

Für den Clip hat sich Klum ein ganz besonderes Outfit angezogen. Aber kein teures Designerkleid, wie einige vielleicht vermuten würden. Sie trägt Flossen und ein Bikini-Oberteil. Ja, genau, damit sieht sie aus wie eine Meerjungfrau.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's Next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Gitarrist der Band Tokio Hotel Tom Kaulitz

Erst liegt das Model mit dem Kostüm in der Badewanne, schließlich versucht sie, damit in ihrem Pool zu tauchen. Im Hintergrund läuft der Titelsong von Disney's Arielle, die Meerjungfrau.

Hat sie da etwa ein weiteres Talent an sich entdeckt? Nun, ein wenig Übung braucht sie schon noch, das gibt sie selbst auch zu: „Übung macht dem Meister“, so Heidi. Damit hat sie recht!

Bei ihren Tauchversuchen wurde sie übrigens von niemand geringerem als ihre Tochter Leni gefilmt. (mia)