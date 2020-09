Heidi Klum: YouTuber völlig perplex – „Willst du mich verar***en?“

am 23.09.2020 um 09:39

Das kann doch wirklich nicht wahr sein. Ja, es ist wahr. Heidi Klum kann wirklich alles tragen. Das bewies das Supermodel nun am Set vom US-Pendant zu „Deutschland sucht den Superstar“, „Americas got Talent“.

In ihrer Instagram-Story teilte Heidi Klum ein Video des slowakischen Youtubers David Dobrik. Der hatte Heidi Klum anscheinend dazu gebracht, sich in ein Outfit zu werfen, das die „GNTM“-Chefin so wohl eher nicht angezogen hätte.

Heidi Klum: Dieses Monster-Outfit sorgt für Jubelschreie

Zeigt sich Heidi Klum doch sonst eher sexy und spärlich bekleidet, streift sie im Video von David Dobrik eine Art Ungeheuer-Kostüm über. Sprich: Eine Hose und eine Jacke aus langen, grauen Fransen.

Heidi Klum im Monster-Outfit. Foto: heidiklum/Instagram

Und ganz ehrlich: Selbst dieses doch eher modisch fragwürdige Outfit kann Heidi Klum tragen. Das scheint auch David Dobrik zu überraschen. Auf Instagram ist der Social-Media-Star jedenfalls völlig perplex: „Es ist wirklich verrückt“, sagt er zu Heidi. „Du siehst darin überraschenderweise echt gut aus.“

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's Next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Heidi Klum: Als sie DAS macht, rastet Youtuber David Dobrik aus

Doch dann startet Heidi Klum ihren Catwalk im Monsteroutfit und der Youtuber rastet völlig aus. „Oh mein Gott! Willst du mich verarschen?“, schreit Dobrik.

Anscheinend nicht, denn Heidi Klum kann wirklich alles tragen. Dass sie aber auch sehr gut nichts tragen kann, durfte letztens ihr Hund Anton bewundern. Mit dem hatte Heidi Klum nämlich ein äußerst skurriles Nacktfoto geteilt. Hier kannst du es sehen.