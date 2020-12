Heidi Klum und die Männer: Jetzt entschuldigt sie sich bei Leni – „Nicht immer einfach, meine Tochter zu sein“

Vierfach-Mama Heidi Klum platzt vor Stolz. Ihre 16-jährige Tochter wagt den nächsten großen Schritt in ihrem Leben. Denn: Leni Klum schlägt nun eine eigene Modelkarriere ein.

Anlässlich des gemeinsamen Mutter-Tochter-Fotoshootings schreibt Heidi Klum ihrer Erstgeborenen einen offenen Brief via Instagram.

Heidi Klum richtet emotionale Worte an Tochter Leni

Leni Klum will in die Fußstapfen ihrer Mama Heidi Klum treten. Gemeinsam mit ihrer Mutter posiert die 16-Jährige deshalb für das Januar/Februar-Cover der deutschen „Vogue“. Eine Ehre, von der viele Nachwuchsmodels nur träumen können.

Doch der Klum-Sprössling ist keine Kopie der GNTM-Chefin, wie Heidi Klum klarstellt: „Du bist kein Mini-Me. Und ich freue mich für dich, dass du jetzt zeigen kannst, wer DU bist.“

--------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

--------------------------

Heidi Klum: Die Liste ihrer Ex-Männer

In dem Brief an Leni entschuldigt sich Heidi Klum sogar in aller Öffentlichkeit für ihr jahrelanges Liebes-Drama. „Ich weiß, dass es nicht immer einfach ist, meine Tochter zu sein. Du hattest nie die Möglichkeit 'normal' aufzuwachsen. Aber was ist schon normal? Mit drei verschiedenen Daddys groß zu werden wahrscheinlich auch nicht.“

Damit spielt das Supermodel auf ihre Liste an Ex-Partnern an. Denn: Heidi Klum ist derzeit zum dritten Mal verheiratet.

Heidi Klum ist bereits zum dritten Mal verheiratet. Ihr erster Ehemann war Friseur Ric Pipino. 2005 heiratete sie Sänger Seal. Seit August 2019 ist sie mit Musiker Tom Kaulitz verheiratet. Foto: picture alliance/dpa

Von 1997 bis 2002 war sie mit dem australischen Starfriseur Ric Pipino verheiratet. Kurze Zeit später verliebte sie sich in Lenis Vater, den italienischen Formel-1-Manager Flavio Briatore. Ein Jahr nach Lenis Geburt gab Heidi Klum dem britischen Sänger Seal das Ja-Wort. Das Paar ließ sich 2012 scheiden.

--------------------------

--------------------------

Heidi Klum: Tom Kaulitz soll der Mann fürs Leben sein

Von 2014 bis 2017 war Heidi Klum mit dem US-amerikanischen Kunsthändler Vito Schnabel liiert. Im August 2019 heiratete die 47-Jährige zum dritten Mal. In Tom Kaulitz soll sie endlich den Mann fürs Leben gefunden haben.

Auch ein Jahr nach der großen Traumhochzeit schweben Heidi und Tom auf Wolke sieben. Das beweisen zahlreiche Liebes-Posts auf dem Instagramprofil der Blondine. Selbst bei einer gemeinsamen Dusche der Turteltauben dürfen Heidis Fans dabei sein.