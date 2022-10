Heidi Klum: Sauerei im Bett – das hat sie nur ihren Fans zu verdanken

In Sachen Privatleben hat Heidi Klum bereits in der Vergangenheit gezeigt, dass sie kein Problem damit hat, auch intime Momente mit ihren Fans zu teilen.

In dem Instagramvideo, das sie am Sonntagabend (16. Oktober) online gestellt hat, gewährt Heidi Klum ihren Anhängern jetzt einen Blick in ihr Schlafzimmer. Im knappen Zweiteiler räkelt sich die Modelchefin im Bett und sorgt für eine Sauerei in den Laken.

Heidi Klum überrascht Fans mit süßem Instagrambeitrag

Anders als im TV zeigt Heidi Klum auf ihrem Instagramkanal gerne mal Haut. Ihre Schnappschüsse sorgen bei den Fans für Begeisterung, denn auch wenn die Kommentarfunktion nicht aktiviert ist, zeigen die Like-Zahlen unter Heidis Beiträgen: mit ihren Fotos kommt sie an.

Heidi Klum: Das solltest du über das Model wissen

Von 1997 bis 2009 lief sie für die Dessousmarke „Victoria’s Secret“ über den Laufsteg

Der internationale Durchbruch gelang Heidi 1998 mit einem Titelfoto auf der Bademodenausgabe der Zeitschrift „Sports Illustrated“

Im Dezember 2004 startete ihre erste Fernsehshow im US-Fernsehen „Project Runway“, bei der sie nicht nur Produzentin, sondern auch Moderatorin und Jury-Vorsitzende war

Nach ihrer Trennung von Ehemann Seal, heiratete sie erneut – Drummer Tom Kaulitz. Zu dessen Bruder Bill Kaulitz hat Heidi Klum auch eine enge Beziehung

Sie hat insgesamt vier Kinder

Auch ihre Tochter Leni Klum ist mittlerweile ein echter Star, sie stammt aus ihrer Beziehung mit Flavio Briatore

Auf Instagram sorgt sie mit ihren Bildern für gespaltene Meinungen

Weil der 49-Jährigen mittlerweile zehn Millionen Menschen folgen, hat sich Heidi Klum eine besondere Überraschung einfallen lassen. Was wäre für so ein Event besser geeignet, als eine Torte?

Heidi Klum zeigt sich halbnackt im Bett

„10 Millionen! Dankeschön! Dieser Kuchen ist für euch, aber ich werde ihn essen“, kündigt Heidi Klum an. Im pinken Dessous-Set liegt Heidi Klum mit Blume in den Haaren im Bett und sticht genüsslich in besagte Torte.

Im Zeitraffer sieht man, wie Heidi Klum beim Essen der riesigen Süßspeise ins Schwitzen kommt. Für ihre Fans gibt sie aber alles – ob sie die ganze Torte allerdings gegessen hat, ist fraglich, denn das Video endet bevor der Teller leer ist.