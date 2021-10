Heidi Klum: Sexy Video aus der Dusche – DAS bleibt nicht unbemerkt

Der Herbst ist da und Halloween steht schon fast vor der Tür. In den USA reibt man sich bereits aufgeregt die Hände. Vor allem Heidi Klum kann es kaum noch erwarten, sich endlich wieder in ein aufwendiges Kostüm zu werfen. Seit 21 Jahren veranstaltet der GNTM-Star jährlich eine eigene Halloween-Party.

Aufgrund der Corona-Pandemie musste die Fete von Heidi Klum im vergangenen Jahr leider ausfallen. Und auch 2021 musste das Supermodel seine Veranstaltung absagen, doch das bedeutet nicht, dass Heidi nicht trotzdem Großes für den 31. Oktober plant.

Heidi Klum heizt ihren Fans mit einem sexy Video ein. Foto: IMAGO / UPI Photo

Heidi Klum lässt die Hüllen fallen

Was ihre Fans dieses Mal erwartet, lässt Heidi Klum bisher nur erahnen. Mit einem sexy Video aus der Dusche deutet die 48-Jährige jedoch schon an, in welche Richtung es gehen könnte.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Leni (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele TV-Shows mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den „Tokio Hotel“-Gitarristen Tom Kaulitz

Während die Kamera außerhalb der Dusche filmt und Heidi lediglich hinter dem weißen Vorhang zu sehen ist, zeichnet sich ihre Silhouette ganz klar ab. Selbst die Nippel der Blondine sind erkennbar. Ganz schön sexy!

Heidi Klum stellt legendäre „Psycho“-Szene nach

Eingefleischten Halloween-Fans entgeht bei diesem Anblick aber natürlich nichts. Ganz offensichtlich handelt es sich bei Heidis Nackt-Video um eine Hommage an den Alfred-Hitchcock-Klassiker „Psycho“. Denn zu dem Clip kommentiert das Model bewusst eine Reihe Messer- und Dusch-Emojis.

In dem Psychothriller aus dem Jahr 1960 wird die weibliche Hauptfigur Marion Crane unter der Dusche brutal erstochen. Die Szene zählt bis heute zu den bekanntesten und meistzitierten Szenen der Filmgeschichte.

Mit dem Hashtag „Heidi Halloween 2021“ macht Heidi Klum es schließlich offiziell: Die Zeit des Gruselns und Schreckens hat begonnen.

Ob Heidis Kostüm ebenfalls von einem Hitchcock-Streifen inspiriert sein wird? Das erfahren wir in wenigen Wochen.

