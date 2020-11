Heidi Klum: Wer hätte damit gerechnet? DAS trägt sie in der Badewanne

Heidi, was hast du denn da an? Wer geht denn so in die Badewanne? Diese Frage dürften sich wohl einige Fans von Heidi Klum am frühen Donnerstagmorgen gestellt haben, als das neueste Video der „GNTM“-Chefin in ihrem Instagram-Feed auftauchte.

Da sieht man Heidi Klum doch glatt in der Badewanne liegen. Um ihren Hals hängt eine vermutlich nicht gerade ganz günstige Kette, auf ihrem Kopf blinken zwei Teufelshörnchen in gelb, orange und rot.

Heidi Klum: Interessantes Badewannen-Outfit

Was will uns die Modelmama damit sagen? Schwierig. Mutmaßen wir doch einfach mal. Die Teufelshörnchen, die Heidi Klum mithilfe eines Instagram-Filters auf ihren Kopf gezaubert hat, sollen wohl ihre wilde Seite symbolisieren.

Und die Kette? Vielleicht ihren Hang zu schönen Dingen. Schließlich hat Heidi Klum gerade erst die Dreharbeiten zur neuen Staffel von „Germany's next Topmodel“ aufgenommen. Und da sucht Heidi ja bekanntlich die schönsten Mädchen Deutschlands.

Heidi Klum darf Thierry Mugler begrüßen

Zudem startet Heidi die neue Staffel ihrer Erfolgsshow auch mit ordentlich Glamour. Dabei sein wird nämlich Designer-Legende Manfred Thierry Mugler.

Thierry Mugler wird bei GNTM 2021 dabei sein. Foto: imago images / Future Image

Heidi ist ganz begeistert: „Es ist eine Ehre, so einen tollen Künstler wie Manfred Thierry Mugler bei der ersten Sendung an meiner Seite zu wissen. Nicht nur, weil er eine Ikone ist, sondern vor allem, weil seine Laufstege immer von Diversity geprägt sind.“

Es dürfte der Start in eine nicht ganz einfache Staffel werden. Schließlich macht das Coronavirus die Modelsuche für die Frau von „Tokio Hotel“-Gitarrist Tom Kaulitz nicht einfacher. So werden die Catwalks und Modenschauen ohne Zuschauer produziert. Zusätzlich hat ProSieben ein engmaschiges Hygienekonzept entwickelt, das beispielsweise vorsieht, dass sich die Teilnehmer in regelmäßigen Abständen Corona-Tests unterziehen müssen.

Das ist wirklich eine Überraschung. Auf Instagram teilt Heidi Klum ein rares Bild ihrer Tochter.