Heidi Klum: Fans können es nicht fassen – „Das sieht so schei*e aus“

Erinnerst du dich noch an die Statue von Cristiano Ronaldo, die zu Ehren des Megastars in dessen Heimatstadt Funchal auf der Insel Madeira aufgestellt wurde. Der schiefe Blick, die irre Figur, der zur Grimasse verzogene Mund... Ja? So etwas gibt es nun auch von Heidi Klum.

Ja, richtig gelesen. Dem deutschen Supermodel zu Ehren wurde eine Statue gebaut. Wobei... ob das nun wirklich eine Ehre für Heidi Klum ist, sollte besser jeder selbst beurteilen.

Harry Klum: Ihr wird dieselbe Ehre zuteil wie Cristiano Ronaldo

Die Reaktionen auf die goldene Statue, die auf der 'Photopia' in Hamburg enthüllt wurde, sind eher weniger euphorisch. Doch wie schaut die Statue von Heidi Klum denn überhaupt aus?

Wir versuchen uns an einer Beschreibung: Heidi Klums Kopf ist etwa zwei Meter groß. Etwa einen halben Meter davon nehmen allein ihre Zähne ein, die riesigen Augen starren wild in die Umgebung, die Oberlippe ist nahezu nicht vorhanden.

Besonders schmeichelhaft ist das nicht. Das finden auch die Fans von Heidi, die die Statue bereits bei Instagram begutachten konnten.

Heidi Klum: Fans spotten über ihre Statue

„Ich bin sicher, sich so zu sehen, fühlt sich sehr seltsam an“, schreibt ein Fan von Heidi noch recht nachsichtig. Ein anderer wiederum wird deutlicher.„HAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHAHA. Das sieht so scheiße aus“, schreibt er.

Und ein dritter Fan ergänzt: „Monster-Heidi. Man sieht nur Zähne.“ Eine recht treffende Beschreibung. Heidi Klum selbst scheint das Ganze aber nicht so eng zu sehen. Sie teilte ein Bild von der Statue bei Instagram und schrieb: „Ich bin aufgeregt, ein Teil der Photopia zu sein.“

