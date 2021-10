Heidi Klum: Traurige Nachricht vom „GNTM“-Star – jetzt ist es offiziell

Sie ist jedes Jahr aufs Neue eines der Highlights der Stars und Sternchen in den USA. Die Halloween-Party von Heidi Klum. Kaum ein Star verwendet so viel Zeit und Engagement in das eigene Kostüm wie die „GNTM“-Chefin.

Im vergangenen Jahr jedoch fiel die gruselige Mega-Sause dem Coronavirus zum Opfer. Und das soll auch in diesem Jahr leider nicht anders sein, wie Heidi Klum nun bestätigt.

Heidi Klum: Traurige Nachricht für die Fans

So sagte die 48-Jährige dem US-Magazin „Too Fab“, dass sie die Party leider absagen musste. „Nach alldem, was gerade in der Welt passiert, bin ich noch nicht bereit dazu, eine solche Party zu feiern“, so Heidi gegenüber dem US-Portal.



Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Leni (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den „Tokio Hotel“-Gitarristen Tom Kaulitz. Er ist der Bruder von Bill Kaulitz

Die „GNTM“-Chefin weiter: „Also werde ich das dieses Jahr nicht mehr machen. Wie letztes Jahr habe ich das Gefühl, dass es unsensibel ist, das zu tun. Ich möchte nicht, dass jemand verletzt wird, weil wir Spaß haben, also möchte ich das nicht tun.“

Heidi Klum: Hoffnung für das kommende Jahr

Eine traurige, aber durchaus verständliche Entscheidung, die das Supermodel getroffen hat. Nächstes Jahr jedoch will Heidi auf jeden Fall wieder feiern. Ihren Fans verspricht sie bei „Too Fab“: „Irgendwie möchte ich noch ein Jahr aussetzen, aber ich arbeite auf jeden Fall schon an etwas, weil ich auch ein kreativer Mensch bin und dafür lebe, deshalb stehe ich jeden Morgen auf, weil ich es liebe.“

