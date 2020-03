Heidi Klum: „Ich war bereits bei zwei Ärzten“ - Hat sie etwa...?

Was war da los bei der Live-Sendung von „America's Got Talent“? Heidi Klum sitzt normalerweise in der Jury der amerikanischen Version von „Das Supertalent“.

Doch zu Beginn der Show betraten die Jurymitglieder die Bühne ohne Heidi Klum.

Heidi Klum: Hat sie etwa...?

Die bekannte TV-Blondine ist momentan schwer beschäftigt: In Deutschland läuft aktuell die 15. Stafffel von „Germany's next Topmodel. Und in den USA ist sie bei der Show „America's got Talent“ dabei.

Normalerweise sitzt sie dort zusammen mit den Kollegen Simon Cowell, Sofia Vergara und Howie Mandel in der Jury. Doch bei der letzte Show fehlte sie.

Auf Instagram erklärt Heidi ihren Fans jetzt, was der Grund für ihre Abwesenheit ist.

Erklärung auf Instagram

„Ich fühlte mich etwas fiebrig, hatte husten und eine laufende Nase“, berichtet der TV-Star, ungeschminkt in ihrem Bett liegend. Sie habe sich einfach nicht wohl gefühlt.

Heidi Klum fühlt sich derzeit krank. Foto: Screenshot Instagram / Heidi Klum

Hat sie sich etwa mit dem Coronavirus angesteckt? Sie sei bereits bei zwei Ärzten gewesen, um sich testen zu lassen. Doch es wären keine Corona-Tests vorhanden gewesen.

Deshalb war sie auch nicht bei der Show dabei. Sie möchte niemanden anstecken. „Ich hoffe, es ist nur eine Erkältung.“ Die Blondine ruht sich jetzt zu Hause aus, dann wird es ihr hoffentlich bald wieder besser gehen. (mia)