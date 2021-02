Heidi Klum: Peinlicher Aussetzer – DIESES Video geht voll daneben

Es war einer der Promi-Aufreger des Jahres 2019: Heidi Klum, ihr Verlobter Tom Kaulitz und dessen Bruder Bill hatten gefühlt den halben „Bayern München“-Fanshop leer gekauft und waren zum Meisterschaftsfinale in die Allianz-Arena gereist.

So weit kein Problem, könnte man meinen. Doch dann kam es zu Irritationen. So hieß es zunächst, Heidi Klum und Anhang wollten zu den Bayern-Stars in die Kabine und wurden abgewiesen. Später stellte Heidi Klum gegenüber dieser Redaktion klar, dass das so nicht gestimmt habe (hier die ganze Geschichte).

Heidi Klum: In diesem Video greift die „GNTM“-Chefin voll daneben

Heidi Klum hat eine Schwachstelle: Die Namen der Bayern-Spieler. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

Eines war jedoch klar, die Fußball-Freude der Topmopdel-Chefin war geweckt. Immer wieder teilte Heidi Klum Bilder und Videos bei Instagram, die sie in voller Bayern-Montur beim Fußball schauen zeigten.

----------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit 2008 hat sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Seit dem 4. Februar 2021 läuft die 16. GNTM-Staffel

----------------------------------------

Heidi Klum und Tom Kaulitz in der Allianz-Arena. Foto: IMAGO / MIS

Doch so richtig aufgepasst scheint das Model nicht zu haben. Anders lässt sich das Video nicht erklären, das die GNTM-Chefin nun auf ihrem Instagram-Account hochlud.

Heidi Klum schickt Markus Söder in die Innenverteidigung

Denn beim Aufsagen der Namen der Bayernstars hat Heidi wohl noch einiges nachzuholen. Was war passiert? Zusammen mit Bill und Tom Kaulitz soll Heidi Klum Fotos von Bayern-Spielern den richtigen Namen zuordnen.

------------------

Mehr zu Heidi Klum:

------------------

Bei David Alaba und Thomas Müller ging das auch noch recht problemlos. Schwierig wurde es jedoch bei Ex-BVB-Stürmer Robert Lewandowski. Den taufte Heidi kurzerhand in Roland oder wahlweise Ralf um. Na ja, fast.

Von Leon Goretzka hatte Heidi Klum jedoch noch nie etwas gehört und Niklas Süle hieß plötzlich Nikolas mit Vornamen. Bei dem denke sie jedoch auch eher an Söder – also den bayrischen Ministerpräsidenten.

Naja, wenn der künftig in der Münchner Innenverteidigung aufläuft, könnte es ja doch noch einmal spannend im Meisterrennen werden. Heidi Klum sei Dank. Weniger witzig sind gerade ihre Models bei „GNTM“ drauf. Im Gegenteil, die sind ganz schön angefressen.