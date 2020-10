Heidi Klum: Maskenpflicht wird ihrer GNTM-Siegerin zum Verhängnis – „Unmenschlich!“

Vor knapp eineinhalb Jahren wurde Simone Kowalski von Heidi Klum beim GNTM zum Topmodel gekürt – doch auch ein Topmodel muss sich an Regeln halten.

Denn während das Model vor Heidi Klum stets durch sicheres und selbstbewusstes Auftreten zu überzeugen wusste, war ein Auftritt in der Bahn wenig glamourös. Was wohl die Modelmama dazu sagen würde, dass ihre Siegerin in ein Drama rund um die Maskenpflicht verwickelt wurde?

Schließlich kämpfte Heidi Klum selbst gegen das Coronavirus und weiß, wie ernst man die Sicherheitsmaßnahmen zur Eindämmung nehmen muss. Kowalski muss sich nun allerdings auf eine saftige Strafe einstellen.

Heidi Klum: GNTM-Gewinnerin verstößt gegen Maskenpflicht

Sie war strahlende, von Heidi Klum gekrönte, GNTM-Siegerin. Doch jetzt zeigte sich die Siegerin der ProSieben-Show „Germany's next Topmodel“, Simone Kowalski, wütend im Netz, nachdem sie von den Behörden angesprochen wurde.

Der Grund: Simi habe ihren Mund-Nasen-Schutz nicht korrekt getragen. In der Instagram-Story des Models lieferte sie selbst sogar den ultimativen Beweis.

Simone Kowalski liefert höchstpersönlich den Beweis für ihre Anzeige. Foto: simi.kowalski/Instagram

Die Maske der TV-Kandidatin bedeckte nur knapp ihre Lippen. Die Nase der Blondine war frei. Dennoch fühlte sich Simone ungerecht behandelt und beschwerte sich via Instagram.

Das ist „Germany's next Topmodel“:

„Germany's next Topmodel“ ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

Nachdem Simone aus einer überfüllten S-Bahn in Hamburg ausgestiegen sei, soll das Sicherheitspersonal sofort auf sie zugekommen und sie wegen des Verstoßes gegen die Maskenpflicht angezeigt haben.

Heidi Klum: GNTM-Gewinnerin Simone landet im Polizeirevier

Die 23-Jährige beteuerte, dass ihre Maske nur aus Versehen verrutscht sei. Das wollten ihr die Behörden aber offenbar nicht glauben und so brummten sie dem Model ein Bußgeld auf.

Modelmama Heidi Klum und GNTM-Siegerin Simone Kowalski beim Finale der Casting-Show. Foto: imago stock&people gmbh

„Dankeschön, Deutschland. Danke für die Menschlichkeit. Ich bin sprachlos“, wetterte Simone gegen das Personal der Bahn.

Mehr zu GNTM:

Heidi Klum: GNTM-Siegerin stinksauer

Nach ihrem Termin bei der Polizei meldete sich die GNTM-Gewinnerin erneut zu Wort, „um die Eindrücke zu verarbeiten“. Ihr Verhalten rechtfertigte Simi damit, dass sie der Umwelt zuliebe mit der Bahn und nicht dem Auto unterwegs war. Sie habe nichts Böses im Sinn gehabt.

Simone Kowalski am 12. September 2020. Foto: imago images

Dass das Sicherheitspersonal der Bahn dann auch noch „grundlos Strafzettel verteilt“, mache sie richtig wütend. „Ich werde jetzt angezeigt, muss zwei Bußgeldstrafen zahlen“, gab Simone Kowalski empört zu.

Statt so „unmenschlich“ zu sein und Bußgelder zu verhängen, sehe sie es notwendiger, Obdachlosen mehr Unterstützung zu bieten. Es war ja auch schon immer die einfachste Lösung, von seinem eigenen Fehlverhalten abzulenken, indem man die Schuld den anderen zuschiebt.

Aus Corona-Test wird Foto-Shooting

Im Gegensatz zu der 23-Jährigen versucht GNTM-Chefin Heidi Klum alles Mögliche, um ihre Follower auf das ernste Thema aufmerksam zu machen. Wie aus einem Corona-Test plötzlich ein Fotoshooting wurde, erfährst du hier.

Die GNTM-Siegerin von Heidi Klum scheint jedoch auch aus ihrem Fauxpas gelernt zu haben. Kurz nach dem Vorfall zeigte sie sich wieder bei Instagram aus der Hamburger U-Bahn heraus – diesmal mit einer ordnungsgemäß hochgezogenen Maske.