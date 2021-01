Heidi Klum am Set von GNTM – plötzlich ist das Model nackt

Bald geht es wieder los! Am 4. Februar startet die neue Staffel von „Germany's Next Topmodel“ (GNTM) bei ProSieben. Mit dabei ist natürlich auch wieder Heidi Klum.

Einen ersten Einblick in die neue Staffel können sich die Zuschauer bereits machen. Bei Instagram postete das Topmodel schon einen ersten Trailer zu GNTM: Fotoshootings in Berlin, Runway-Jobs für die Models, Starjuroren - all das zeigt Heidi Klum vorab.

Heidi Klum: Auf einmal nackt bei GNTM

Doch huch, was ist denn das? Auf einmal zieht Heidi Klum am Set blank, wie in der Preview zu sehen ist! Was ist da nur los? „Wir machen ja auch jeden Spaß mit“, sagt die 47-Jährige in der Szene, in der nur ein schwarzer Balken das verdeckt, was im Fernsehen nicht gezeigt werden kann.

Das ist „Germany's next Topmodel“:

„Germany's next Topmodel“ ist eine Castingshow im Reality-TV-Format

Seit 2006 wird die Sendung bei ProSieben ausgestrahlt

Heidi Klum moderiert die Show und ist Chefin der GNTM-Jury

Das Konzept der Sendung basiert auf de amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“

Ziel der Castingshow ist es, Deutschlands „nächstes Topmodel“ zu finden: Die Kandidatinnen erwarten unterschiedliche Challenges, in denen sie ihr Können unter Beweis stellen müssen

Doch das ist noch nicht alles. Denn Heidi Klum ist nicht die einzige, die plötzlich nackt auf dem Jury-Stuhl sitzt. Auch Star-Fotografin Ellen von Unwerth macht mit, auch sie hat die Hüllen fallen lassen.

Heidi Klum am Set von GNTM. Foto: imago images / Future Image

Neue Staffel von GNTM mit Heidi Klum ab Februar

Was es damit auf sich hat, hat Heidi Klum noch nicht verraten. Allzu sehr verwundert es aber nicht - schließlich zeigt sich die 47-Jährige gerne mal leicht oder gar nicht bekleidet.

Derzeit ist die Berliner Fashion Week in vollem Gange. Auch ein paar von Heidis „Meedchen“ aus der neuen Staffel von GNTM wurden dort bereits gesichtet. (cs)

„Germany's Next Topmodel“ mit Heidi Klum läuft ab dem 4. Februar jeden Donnerstag um 20.15 Uhr bei Joyn. Ganze Folgen gibt es auch bei Joyn.