Heidi Klum postet DAS bei Instagram – und erntet blanke Wut

Heidi Klum steht permanent in der Öffentlichkeit, als Model, Moderatorin, Jury-Mitglied oder auch auf der Social-Media-Plattform Instagram.

Dabei muss sich Heidi Klum oft einiges gefallen lassen. Die Kommentare zu der 47-Jährigen sind immer wieder mit Hass geschrieben.

Heidi Klum mit krasser Änderung auf Instagram

Erst vor wenigen Tagen kassierte Heidi Klum gleich zwei Mal einen heftigen Shitstorm. Auf Instagram wollte sie eigentlich nur ihre Anteilnahme an den Demonstrationen gegen Polizeigewalt mitteilen, doch das ging gewaltig nach hinten los.

Was war passiert? Wie viele postete sie nach dem Tod von George Floyd ein Bild auf Instagram. Allerdings versah sie diesen nicht mit dem Hashtag der Bewegung „BlackLivesMatter“, sondern schrieb darunter „#alllivesmatter“. Viele sahen das als falsch an und reagierten hart. Es ginge gerade um die Polizeigewalt gegen Schwarze, in dem Hashtag sahen sie eine Verharmlosung. Heidi Klum reagierte und löschte den Hashtag.

Das ist Heidi Klum:

geboren am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach

sie ist Model, Jurorin, Moderatorin und Produzentin

sie ist in mehreren Fernsehsendungen zu sehen: Germany's Next Topmodel, Queen of Drags, America's Got Talent oder Project Runway

sie war jahrelang ein Engel bei „Victoria's Secret“

sie hat vier Kinder: Leni, Henry, Johan und Lou Sulola

sie ist mit Tom Kaulitz, dem Bruder von Bill Kaulitz verheiratet

Nur wenige Tage später folgte der nächste verbale Angriff auf Heidi Klum. Die 47-Jährige kassierte für ihre Rolle als Jury-Mitglied einen heftigen Shitstorm. Bei der Show „America’s got talent“ gab sie dem amerikanischen Plus-Size-Model Amanda LaCount ein „Nein“ für ihre Tanzeinlage. Danach forderten einige sogar ihren Rausschmiss. (Die ganze Story liest du hier >>>).

Heidi Klum wird Opfer von Hass-Kommentaren. Foto: imago images/Runway Manhattan

Heidi Klum deaktiviert Kommentarfunktion

Heidi Klum sieht sich immer wieder einem Shitstorm ausgesetzt und muss mit zahlreichen Hass-Kommentaren auf ihren Social-Media-Kanälen klarkommen.

+++ Heidi Klum: Vater Günther mit krasser Corona-Aussage – „Es ist für mich wie ...“ +++

Deswegen hat die Chef-Jurorin von „Germany’s next topmodel“ eine drastische Entscheidung getroffen. Bei zahlreichen ihre Instagram-Bilder ist die Kommentarfunktion ausgeschaltet. So können ihre Fans nicht mehr auf die Posts reagieren – lediglich noch mit dem Like-Button.

Vielleicht eine Konsequenz aus den zahlreichen Anfeindungen der letzten Wochen. (fs)