Heidi Klum lässt „GNTM“-Bombe platzen: „Nach 15 Jahren“ ist es soweit

Endlich ist es wieder so weit: Heidi Klum startet auf Pro7 mit der 16. Staffel von „Germany’s Next Topmodel“. Dass genau diese Staffel anders wird als jede zuvor, verkündete Heidi Klum bereits am 25. Januar in einem Post auf ihrer Instagram-Seite.

Wegen der Corona-bedingten Reisebeschränkungen konnten die „GNTM“-Kandidatinnen dieses Jahr nicht wie gewohnt nach L.A. reisen. Die Dreharbeiten mussten somit komplett in Berlin durchgeführt werden. Kein Problem für Heidi Klum, sie ist schließlich mit ihrer kompletten Familie in der Hauptstadt.

Doch das ist noch nicht alles. Kurz vor dem Start der neuen Staffel von „GNTM“ lässt Heidi Klum eine weitere Bombe platzen.

Heidi Klum: Davon wollte sie sich verabschieden

„Stühle für Gast-Juroren, drei Schiffsladungen Make-Up, Meilenweise Catwork (…)“, stilvoll schreitet die Model-Mama durch das diesjährige „GNTM“-Studio in Berlin und bereitet alles für den großen Abend vor.

----------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit 2008 hat sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Am 4. Februar 2021 läuft die 16. Staffel von GNTM

----------------------------------------

Mit diesem Instagram-Video schenkt Heidi Klum ihren Followern einen ersten Einblick in den Auftakt der 16. Staffel von „GNTM“.

Dabei verkündet sie zum Ende ein brandneues Detail:

„Nach 15 Jahren habe ich unser Logo verändert – und das aus gutem Grund!“, schreibt die 47-Jährige unter ihren Beitrag.

Heidi Klum: Heute Abend startet die 16. Staffel von GNTM bei Pro7. Foto: picture alliance/dpa

Das „GNTM“-Logo, welches zuvor die Silhouette einer schlanken Frau zeigte, steht ab jetzt komplett alleine da.

Heidi Klum: Die Veränderung hat einen guten Grund

Das könnte für Fans zunächst ungewohnt werden, denn seit der ersten Staffel von „GNTM“, hat sich Logo nicht verändert.

+++ Heidi Klum verrät Geheimnis zur neuen GNTM-Staffel – „Das war für mich am schwierigsten“ +++

Doch Heidi hat einen guten Grund für diesen Schritt. Auf Instagram erklärt das Topmodel, weshalb sie sich zu diesem Wandel entschieden hat.

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

„Ich möchte JEDEM Mädchen eine Chance geben, das den Traum hat, Model zu werden!“, schreibt die Model-Mama unter ihren Beitrag.

----------------------------------------

Weitere News zu Heidi Klum:

+++ Heidi Klum stellt legendäre TV-Szene nach – „Sex and the City“-Fans rasten aus +++

+++ Heidi Klum spaziert durch deutsche Stadt: Deshalb konnte sie niemand erkennen +++

+++ Heidi Klum räkelt sich in sexy Pose auf dem Sofa – sie ist nicht allein +++

+++ Heidi Klum am Set von GNTM – plötzlich ist das Model nackt +++

----------------------------------------

Damit setzt Heidi Klum in der Model-Welt ein bedeutendes Statement, welches hoffentlich seine Wirkung zeigt.

Wenn du außerdem wissen willst, welches verrückte Outfit Heidi erst kürzlich präsentierte, dann klicke hier. (mkx)