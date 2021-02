Heidi Klum stellt legendäre TV-Szene nach – „Sex and the City“-Fans rasten aus

Zwanzig Jahre ist es her, als Heidi Klum in der Kult-Serie „Sex and the City“ aufgetreten ist. Für Fans der TV-Show ein unvergesslicher Moment.

Am GNTM-Set hat ein prominenter Fan Heidi Klum nun darum gebeten, die legendäre Szene noch einmal nachzustellen. Gesagt, getan.

Heidi Klum: Dieser Auftritt geht in die „Sex and the City“-Geschichte ein

Im Jahr 2001 lief Heidi Klum für die HBO-Serie „Sex and the City“ über den Laufsteg. Das Supermodel hat sich schließlich schon in den frühen 90er-Jahren einen Namen in den USA gemacht.

In Folge 2 der vierten „SatC“-Staffel wechseln Hauptfigur Carrie Bradshaw (gespielt von Sarah Jessica Parker) und Heidi Klum ein paar Worte im Backstage-Bereich. Ein überaus aufregender Moment für die Kolumnistin.

Heidi Klum in „Sex and the City“ (2001).

Nur wenige Momente später bereut Carrie jedoch, je bei der Modenschau zugesagt zu haben. Denn mitten auf dem Catwalk stürzt die Kult-Blondine zu Boden. Doch wie heißt es so schön: The show must go on. Und so steigt ihre Nachfolgerin Heidi Klum einfach über die am Boden liegende Carrie.

----------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

----------------------------------------

Heidi Klum stellt Kult-Szene mit Riccardo Simonetti nach

Influencer Riccardo Simonetti ist ein riesiger „SatC“-Fan und seinem Instagram-Post zufolge auch Teil der diesjährigen GNTM-Staffel. Die Gelegenheit, mit Weltstar Heidi Klum zusammenarbeiten zu können, nutzt der 27-Jährige direkt aus und bittet sie darum, eine seiner Lieblingsszenen nachzustellen.

In einem Video ist zu sehen, wie sich Riccardo Simonetti extra zu Boden wirft, nur damit Heidi Klum wenige Sekunden später über ihn steigen kann. Das ist wahre Fanliebe.

Sogar die Musik, die im Hintergrund spielt, ist dieselbe, die auch in der „Sex and the City“-Szene zu hören ist. Anschließend nutzen die Models die Chance für eine kleine Tanzeinlage.

----------------------------------------

----------------------------------------

Die Follower der beiden lieben die Aktion und kommentieren fleißig unter dem Beitrag:

„Oh mein Gott, ich sterbe!!! Iconic!“

„OMG! Das ist so episch!“

„Mega! Auch diese Szene werde ich nie vergessen.“

„Einmal von Heidi über'n Haufen gerannt werden. Träume werden wahr“, scherzt Influencerin Farina Opoku.

Derzeit steht Heidi Klum für die neue Staffel ihrer ProSieben-Castingshow „Germany's next Topmodel“ vor der Kamera. Worauf sich die Zuschauer 2021 freuen dürfen, liest du hier.