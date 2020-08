Heidi Klum: Herber Rückschlag für die GNTM-Chefin – DARUM müssen ihre Mädels bangen

Heidi Klum brachte im Jahr 2006 ihre eigene Model-Castingshow „Germany's next Topmodel“ ins Fernsehen. Die ProSieben-Sendung, die ganz nach dem amerikanischen Vorgänger „America's Next Top Model“ entwickelt wurde, brachte schon so einige Stars hervor.

Lena Gercke, Stefanie Giesinger & Co. verdanken niemand Geringerem als Supermodel Heidi Klum ihren Erfolg. Doch wie die Modelmama es so schön sagt: „Nur eine kann Germany's next Topmodel werden.“ Und das sollen vor allem Heidis Ex-Kandidatinnen zu spüren bekommen.

Heidi Klum: Das machen ihre Ex-Schützlinge heute

Wenn man es in Heidi Klums Sendung weit gebracht hat oder besonders auffällig war, reicht auch die TV-Präsenz allein aus, um im Nachhinein noch ein Star werden zu können. Ex-GNTM-Stars wie Gina-Lisa Lohfink, Sarah Knappik oder Micaela Schäfer haben es vorgemacht.

Doch nicht jedem von Heidi Klums Schützlingen steht eine derartige Karriere bevor. Einige von ihnen wollen auch vielleicht lieber auf dem Laufsteg bleiben, statt ins Dschungelcamp zu ziehen. Für diese wird es jetzt jedoch besonders schwer.

Das sind die bekanntesten „Germany's Next Topmodel“-Siegerinnen:

Lena Gercke (2006)

Barbara Meier (2007)

Sara Nuru (2009)

Alisar Aliabouni (2010)

Stefanie Giesinger (2014)

Kim Hnizdo (2016)

Toni Dreher-Adenuga (2018)

Jacqueline „Jacky“ Wruck (2020)

Berlin Fashion Week: „Germany's next Topmodel“? Nein, danke

Denn wie Alicija-Laureen Köhler gegenüber „Promiflash“ verrät, sollen die ehemaligen GNTM-Teilnehmerinnen in der Modebranche gar nicht gern gesehen sein. Dabei sollte doch genau die Fashion Week der perfekte Ort für die aufstrebenden Models sein, um sich einen Namen zu machen.

„Als wir nach GNTM zur Berlin Fashion Week gegangen sind und wir da zu den Castings wollten, haben viele Kunden zu uns gesagt, dass wir vom Look her reinpassen würden in die Kollektion, sie aber leider nichts mit GNTM zu tun haben wollen“, erklärt Alicija im Interview.

Heidi Klum: DAS erwartet die neuen Kandidatinnen

Autsch! Das sieht aber gar nicht gut aus für GNTM-Chefin Heidi Klum. Ein ziemlicher Rückschlag für die Blondine. Müssen ihre diesjährigen Mädels also jetzt schon um ihre Zukunft bangen?

Doch die deutsche Frohnatur hat sich schon längst etwas Neues einfallen lassen, um die kommende Staffel besonders zu gestalten.