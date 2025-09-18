Heidi Klum verrät Oktoberfest-Patzer – „Haben mir den Vogel gezeigt“

Heidi Klum (52) und Bayern. Eine wilde Mischung, die garantiert für Schlagzeilen sorgt. Pünktlich zum Oktoberfest hat das Model eine ganz besondere Premiere. Ihr erstes eigenes Volksfest: das „Heidifest“.

Am Donnerstagabend (18. September) feiert die 52-Jährige im Münchner Hofbräuhaus. Live übertragen von ProSieben. Mit dabei sind Schlagergrößen wie Marianne und Michael, Jürgen Drews und die Weather Girls. Und natürlich Heidi selbst im königsblauen Dirndl.

Heidi Klum gesteht Tracht-Patzer

In der „Abendschau“ im BR Fernsehen plauderte sie über die bayerische Lebensart aus dem Nähkästchen: „Ich liebe das Essen. Ich liebe auch hier diese Tracht. Hans und Franz finden das auch besonders schön.“ Dabei unterlief der Model-Mama ein echter Patzer bei der Tracht. „Ich habe ganz viel gelernt über Dirndl, auch wo man genau die Schleife macht.“

+++ Ekel-Alarm! Heidi Klum startet fragwürdige Wurm-Kur +++

„Ich habe die Schleife immer hinten zugemacht“, lacht Heidi. „Ich habe gedacht, so wie beim Kochen machst du die auch hinten zu. Aber hinten ist ja Witwe, rechts ist vergeben, links ist noch frei, Mitte ist jungfräulich – das habe ich jetzt alles gelernt“, gesteht sie.

Zum Glück sitzt ihr Dirndl jetzt korrekt. Schleife rechts, denn sie ist glücklich verheiratet mit Tokio-Hotel-Gitarrist Tom Kaulitz. Passend dazu trug sie eine Kette mit dickem „Tom“-Anhänger.

Mit dem „Heidifest“ steigt sie gleich ganz groß ein. „Ich bin noch nie auf einer Wiesn-Party gewesen, ich war noch nie auf dem Oktoberfest und deswegen habe ich gedacht, ich mache mal mein eigenes Fest.“

Am Samstag (20. September) folgt dann ihre offizielle Wiesn-Premiere. Eine Maß will sie sich gönnen, vielleicht auch mehr. „Ich habe gedacht, vielleicht so sechs – da haben mir alle einen Vogel gezeigt. Anscheinend ist das zu viel, ich weiß es nicht“, sagt Heidi frech. „Vielleicht vier.“