Heidi Klum: Kurz nach dem „HeidiFest“ geht die Nachricht um

In München wurde am Donnerstagabend (18. September) ordentlich gefeiert! Heidi Klum lud zu ihrem ersten „HeidiFest“ ein. Rund 700 Gäste verfolgten das Party-Spektakel. ProSieben übertrug das Event ab 20.15 Uhr live.

Doch welche besonderen Stars konnten die Zuschauer bestaunen? Und wie kam das „HeidiFest“ bei ihnen an? Die TV-Quoten zeigen jedenfalls in eine klare negative Richtung.

Heidi Klum: Großer Starauflauf bei ihrer „HeidiFest“-Premiere

Für ihre Feier hatte die GNTM-Jurorin alles aufgefahren, was Rang und Namen hat. So performten auf der Bühne Schlagerstar Jürgen Drews, die Wildecker Herzbuben und die Weather Girls.

Sogar Marianne und Michael feierten ihr großes Comeback. Sie heizten die Menge musikalisch ordentlich ein. Doch es waren nicht nur Musikstars anwesend: Bill und Tom Kaulitz, Alessia Ambrosio, Barbara Meier und Heidis Tochter Leni Klum.

Die Einschaltquoten sprechen eine deutliche Sprache

Dass sich beim „HeidiFest“ die Stimmung auf einem Hochpunkt befand, steht außer Frage. Doch wie sieht die Resonanz bei den TV-Zuschauern aus? Beim Blick auf die „Quotenmeter“-Einschaltquoten zeigt sich ein desaströses Bild: Lediglich 0,76 Millionen Zuschauer schalteten zur Primetime ein, was einem Marktanteil von 3,8 Prozent entspricht.

Dieser starke Negativtrend setzt sich auch bei der jüngeren, werberelevanten Zielgruppe fort. So verfolgten nur 0,22 Millionen Menschen Heidi Klum und ihr großes ProSieben-Event. Das entspricht einem niedrigen Marktanteil von 5,9 Prozent.

Es steht fest: Dies dürften keine erfreulichen Nachrichten für Heidi Klum und den Sender ProSieben sein. Insgesamt lagen die Einschaltquoten deutlich unter dem bisherigen Senderschnitt. Ob es wohl noch einmal ein „HeidiFest“ geben wird?