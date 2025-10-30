Heidi Klum: Ihre krassesten Halloween-Kostüme aller Zeiten!

Halloween-Zeit ist Heidi-Klum-Zeit! Keine andere nimmt das Gruselfest so ernst wie sie. Während andere sich mit Hexenhut und Plastikzähnen zufriedengeben, verwandelt sich Heidi jedes Jahr in eine lebende Kunstfigur. Seit über 20 Jahren schmeißt die „Queen of Halloween“ ihre legendäre Party in New York. Und jedes Mal setzt sie noch einen drauf.

Profi-Maskenbildner, 3D-Abdrücke, Spezialeffekte aus Hollywood – Heidi überlässt nichts dem Zufall. Dabei sind ihre Kostüme mehr als nur Verkleidung, sie sind Events! Wir fassen für euch ihre heftigsten Kostüme zusammen.

Wurm, Pfau, Alien: Heidi Klums krasseste Halloween-Verwandlungen

2024 kam Heidi Klum als weibliche Version von E.T., inklusive großer Glubschaugen und Gummihaut. Ehemann Tom Kaulitz? Natürlich als E.T. selbst. Romantik auf intergalaktischem Level quasi.

2023 verwandelten stolze neun Akrobaten vom Cirque du Soleil die Modelmama in einen majestätischen Pfau. Ein Kostüm, das buchstäblich Leben hatte, denn jede Feder bewegte sich!

2022 blieb ihr Auftritt als Riesen-Wurm unvergessen! Rosa, glitschig und ein bisschen eklig. Tom mimte dabei den blutverschmierten Fischer.

2019 wurde Heidi zur Cyborg-Queen. Stundenlanges Make-up, Latex, Lichter, Drähte. Ihr liebster Tom erschien als Astronaut.

2018 sorgten Heidi und Tom für das Beziehungskostüm deluxe. Als Shrek und Fiona waren sie grün, verliebt und perfekt aufeinander abgestimmt.

2017 erschien sie als Werwolf aus Michael Jacksons „Thriller“, komplett mit 80er-Frisur und Reißzähnen.

2016 schockte sie mit gleich fünf Doppelgängern! Fünf Heidis, was will man(n) mehr?

2015 kam sie als Jessica Rabbit mit Kurven aus Latex.

2014 flatterte sie als bunter Schmetterling über den Teppich.

2013 alterte sie freiwillig um 50 Jahre und erschien als Greisin.

Was die „Queen of Halloween“ für dieses Jahr plant?

Sie teaserte bereits Betonabdrücke, Schrauben an den Schultern und ein „sehr hässliches“ Kostüm an. Klingt, als würde Heidi Klum wieder alle anderen Gäste blass aussehen lassen. Und das im wahrsten Sinne!