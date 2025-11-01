Endlich enthüllt! Heidi Klums Halloween-Kostüm lässt Zuschauer erstarren

Halloween ohne Heidi Klum? Undenkbar! Jahr für Jahr übertrifft sich das Supermodel mit ihren aufwendig inszenierten Kostümen. Schon Wochen vor dem großen Event in New York begann Heidi, ihre Fans mit rätselhaften Teasern und vielversprechenden Andeutungen auf Instagram neugierig zu machen. Dieses Mal, so versprach sie, werde es „extra hässlich“ und „super gruselig“.

Schon die Vorbereitungen deuteten auf ein wahres Meisterwerk hin: Gipsabdrücke ihres Körpers, Nahaufnahmen eines fremdartigen Gebisses, geheimnisvolle Clips mit Schuppenstrukturen und mystischen Symbolen. Die Spannung stieg täglich – was würde sich die „GNTM„-Chefin wohl dieses Jahr ausdenken?

Wochenlanges Rätselraten um Heidi Klums Halloween-Kostüm

Fans und Medien spekulierten wild: Von einem Alienwesen über eine Zombie-Queen bis hin zu einer Meerhexe war alles im Gespräch. Heidi selbst blieb eisern – sie lächelte, posierte und verriet kein Detail. Selbst kurz vor Beginn der Party zeigte sie sich nur im Schminkstuhl, umgeben von Make-up-Artist und Maskenbildner Mike Marino, der schon in Hollywood mit spektakulären Effekten von sich reden machte.

+++ Heidi Klum: Ihre krassesten Halloween-Kostüme aller Zeiten! +++

Dann war es so weit: Der Vorhang fiel! Heidi Klum präsentiert sich 2025 als Medusa – die legendäre Sagengestalt aus der griechischen Mythologie.

Mehr Horror als Glamour: Heidi Klum wird zur Schlangengöttin

Mit grünlich schuppiger Haut, reptilienartigem Glanz und einem bizarr modellierten Gesicht verwandelte sich die 52-Jährige in ein furchteinflößendes Wesen. Auf ihrem Kopf: Schlangen, die sich in alle Richtungen winden. Selbst ihre Zunge war verlängert und spitz – eine Sonderanfertigung, die das Gruselbild perfekt machte. Statt glamourösem Catwalk-Charme dominierte dieses Jahr purer Mythos.

Das Motto „extra hässlich“ hat Heidi definitiv eingelöst. Während sie in den Vorjahren als Pfau, Wurm oder Alien für Staunen sorgte, setzte sie 2025 auf ungebremsten Schrecken. Damit begeistert sie auch ihre unzähligen Fans, wie in den Kommentaren unter ihrem Instagram-Beitrag schnell klar wird:

„Oh mein Gott, wieder eine fantastische Kreation! Du enttäuschst wirklich nie!“

„Wow. Episch! Herzlichen Glückwunsch, du bist unglaublich. Halloween-Königin!“

„So toll. Jetzt kann ich endlich ins Bett gehen. Der einzige Grund, warum ich noch wach geblieben bin, war, um die Enthüllung zu sehen!“

„Das ist absolut erstaunlich. Jedes Jahr denke ich, dass es das bisher beste Kostüm ist, aber dieses ist es definitiv!“

„Toll – wie jedes Jahr! Auch Tom schaut fantastisch aus. Danke, dass du uns jedes Jahr aufs neue überraschst!“

Jedes Detail war durchdacht – vom schuppigen Body bis zu den rosafarbenen Haarsträhnen zwischen den Schlangen. Und wer Heidi kennt, weiß: Nach der Party ist vor der Planung. Sobald Medusa versteinert ist, gilt es ein neues Kostüm für das nächste Jahr zu kreieren – garantiert wieder mit Gruselgarantie!