Heidi Klum hat bei GNTM ein Problem – und greift zu drastischer Maßnahme: „Jetzt gibt es gleich Ärger“

Model sein ist nicht leicht - das will Heidi Klum ihren „Meeeedchen“ bei GNTM von Minute eins an beibringen.

Doch auch die 47-Jährige selbst hat zu kämpfen, wie in der Vorschau zur neuen Folge von GNTM zu sehen ist. Heidi Klum sitzt in dem Video, das sie bei Instagram teilte, am Boden, um sie herum sind mehrere Mitarbeiter der Castingshow bei Prosieben.

Die Modelmama stöhnt und erklärt: „Ich komm in meine Schuhe nicht rein“ und fragt verzweifelt: „Was machen wir denn jetzt?“ Heidi Klum versucht, sich mit Hilfe in geschnürte Overknee-Stiefel von Moschino zu zwängen. Doch das mag einfach nicht klappen.

„Wie ne Kabanossi platz' ich aus allen Nähten heute ey. Die sind aber auch eng die Dinger. Oder ich hab zu viele Leberwurstbrötchen gegessen?“, so Heidi Klum.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit 2008 hat sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Seit dem 4. Februar 2021 läuft die 16. GNTM-Staffel

Dann greift sie zu einem drastischen Mittel. Eine Schere soll helfen. „Können wir es nicht aufschneiden?“ Gesagt, getan. Doch sie weiß auch: „Jetzt gibt es bestimmt Ärger, weil wir die Stiefel aufschneiden.“

Unterstützt wird Heidi Klum in der Jury dieses Mal von Nikeata Thompson. Wer es wohl in die nächste Runde von GNTM schafft? (cs)

Das siehst du am Donnerstag ab 20.15 Uhr bei Prosieben. Ganze Folgen gibt es auch bei Joyn.

Beim ersten Fotoshooting der neuen Staffel gab es bereits einen Zickenkrieg. Was los war, erfährst du hier>>>