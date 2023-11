Heidi Klum hat einen neuen Job – und sieht dafür keinen Cent

Egal ob als Moderatorin bei „Germany’s Next Topmodel“, als Sängerin („Chai Tea with Heidi“) oder als Model auf den ganz großen Laufstegen dieser Welt: Heidi Klum ist ein absolutes Multi-Talent! Jetzt hat sich die 50-Jährige einen neuen Job geangelt. Aber wer denkt, die Blondine sahnt dabei so richtig ab, der liegt vollkommen daneben.

Sie kann einfach alles: Schon bald wird Heidi Klum in der ZDF-Serie „Die Bergretter“ zu sehen sein. Allerdings hat sie nur einen Gastauftritt in einer Folge. Doch schon alleine dafür könnte das Supermodel eigentlich eine extrem hohe Gage verlangen. Immerhin ist die Mutter von Leni Klum ein international gefeierter Star. Doch Überraschung: Heidi Klum sieht für ihren Auftritt bei den Bergrettern nicht einen Cent!

+++Heidi Klum erfüllt sich großen Traum – „Unvergessliche Zeit“+++

Heidi Klum: Das passiert mit dem Geld für die ZDF-Serie

Wie der „stern“ berichtet, hat das allerdings einen positiven Hintergrund: Ihr Honorar hat die Model-Mama nämlich für die Bergrettung Ramsau am Dachstein gespendet. Die Folge mit Heidi wird am 23. November 2023 um 20.15 Uhr im ZDF ausgestrahlt. In der Folge geht es um die Trachtenmode-Unternehmer Theresa und Xaver Ritt. Sie erwarten ihr erstes Kind.

Mehr zu dem Model: Heidi Klum verletzt sich mitten in Live-Sendung – „Blut überall“

Heidi Klum nahm Ehering für Dreharbeiten nicht ab

Dann kommt heraus, dass Xavers Bruder Lukas der Vater des ungeborenen Babys ist. Heidi spielt in der Familien-Drama-Folge eine Eventmanagerin. Doch wie kam die Frau von Tokio-Hotel-Bandmitglied Tom Kaulitz überhaupt auf „Die Bergretter“?

Mehr Themen und News haben wir hier für dich zusammengefasst:

Sie entdeckte die Serie durch Zufall für sich. Denn eigentlich schaut Heidi eher selten Fernsehen.

Ihr Mann hingegen scrollt sich schon mal durch die Mediatheken. Dabei war er beim ZDF und der Serie hängegengeblieben. Ihren Ehering hat Heidi für die Dreharbeiten übrigens nicht abgenommen, wie sie im „stern“ verriet. „Ich nehme den nie ab, wahrscheinlich geht er auch gar nicht mehr von meinem Finger.“