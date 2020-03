Heidi Klum: Irres Video aufgetaucht – sie sieht jetzt aus wie...

Bist das tatsächlich du, Heidi Klum? In ihrem neuesten Instagram-Video präsentiert sich die GNTM-Moderatorin in ungewohntem Look. Und sie ist dabei nicht alleine.

Gemeinsam mit „Modern Family“-Star Sofía Vergara zeigt sich Heidi Klum mit juwelenbestückter Krone – und mit dichtem Vollbart!

Heidi Klum: Model mit Krone, Vollbart – und Sofía Vergara!

Aber natürlich ist das alles nur ein kleiner Spaß. Heidi Klum und Sofía Vergara, die gemeinsam die TV-Show „America's Got Talent“ (die US-Version von „Das Supertalent“) moderieren, haben lediglich mit ein paar Foto-Filtern herumgealbert und sich kurzerhand mit Krone und Bart ausgestattet.

„Wir sind süß“, sagt Heidi im Video – und fügt in Richtung Vergara hinzu: „Irgendwie stehe ich auf dich mit diesem Look.“ Abschließend gibt es noch ein Küsschen wie die rund 7,1 Millionen Instagram-Follower des Models.

------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde 1973 in Bergisch Gladbach in NRW geboren

1992 nahm sie an einem Model-Wettbewerb teil – der Startschuss zu ihrer Karriere

1998 gelang ihr dank der US-Zeitschrift „Sports Illustrated“ der Durchbruch als Model

Seit 2006 moderiert sie unter anderem die deutsche Fernsehsendung „Germany's Next Topmodel“

--------------

User sehen Parallelen zu anderen Promis

Heidi Klum (r.) und „America's Got Talent“-Kollegin Sofía Vergara (l.) haben sich auf Instagram einen kleinen Spaß erlaubt. Foto: imago images / APress

Einige User in den Kommentaren ziehen bei Heidis neuem Look sofort Vergleiche zu anderen Promis wie ESC-Gewinnern Conchita Wurst oder auch Heidis Ehemann Tom Kaulitz.

--------------

Mehr Themen:

-----------------

Die meisten Nutzer machen den albernen Spaß jedoch einfach so mit, die Kommentarspalte ist gefüllt mit lachenden Emojis. „Liebe Heidi, du bist lustig“, schreibt eine amüsierte Userin. Aber auch Komplimente von „sexy“ bis „bezaubernd“ sind zu lesen. „Die schönsten und atemberaubendsten bärtigen Damen, die ich je gesehen habe“, lobt ein begeisterter Nutzer. (at)