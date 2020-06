Heidi Klum: Vater Günther mit krasser Corona-Aussage – „Es ist für mich wie ...“

Es ist seit vielen Jahren gute Tradition. Kaum hat Heidi Klum ihre GNTM-Siegerin gekürt, wandert das Nachwuchsmodel unter die Fittiche von Heidis Vater Günther Klum.

So sollte es auch in diesem Jahr sein. So steht GNTM-Siegerin Jacky bei Günther Klums Agentur „One Eins Fab“ unter Vertrag.

Heidi Klum: Vater Günther Klum verharmlost das Coronavirus

Es sei gar nicht so leicht, in der Coronazeit eine Agentur zu leiten, verrät Günther Klum der „Bild“. Und auch, was er persönlich über das gefährliche Coronavirus denkt.

Günther Klum. Foto: imago images

Günther Klum: Coronavirus ist wie eine Grippe

Der „Bild“ sagte Günther Klum: „Ich bin genauso rumgelaufen wie immer. Es ist für mich wie eine Grippe. Und wenn dann die Schweinegrippe oder die Hühnergrippe oder Sars oder Keuchhusten kommt, wie verhält man sich dann? Da bleibt man immer ein bisschen vom anderen weg. Dass jetzt jeder eine Maske tragen muss, bei einer Krankheit, die nicht tödlich ist, da fehlt mir hier in Deutschland das Verständnis.“

Für die oft knappen Outfits von Tochter Heidi fehlt ihm jedoch auch ab und an das Verständnis: „Aber durch meinen Job sehe ich viele Influencer, bei denen der Bikini auch nicht richtig sitzt. Das ist der Zeitgeist. Ich finde es oft nicht gut, aber irgendwann ist es so.“