Heidi Klum: Kurz nach GNTM-Ausstrahlung herrscht Gewissheit

Sie ist die Model-Mama, das bekannteste Supermodel Deutschlands, und der Liebling der Klatschpresse: Heidi Klum. Seit 2006 sucht die 50-Jährige schon bei ProSieben nach dem neuen Topmodel. Bislang waren es stets weibliche Personen, die die ProSieben-Show gewinnen konnten. Erstmals treten in diesem Jahr auch Männer an. Doch würde sich das neue Konzept durchsetzen? Waren die Quoten doch in den vergangenen Jahren nicht immer berauschend.

Zumindest die ersten Folgen der neuen „Germany’s next Topmodel“-Staffel geben Heidi Klum und ProSieben recht. Die Menschen sind gespannt auf das neue Konzept, freuen sich über mehr Diversität bei GNTM. Das spiegelt sich auch in den Quoten wider.

Heidi Klum schnappt sich den Tagessieg

Schnappten sich Heidi Klum und „Germany’s next Topmodel“ doch den Tagessieg bei den jungen Zuschauerinnen und Zuschauern. 1,02 Millionen Menschen wollten am Donnerstagabend (22. Februar 2024) um 20.15 Uhr die Modelshow sehen, wie das Medienmagazin „DWDL“ Tags darauf berichtet. Ein starker Marktanteil von 18,4 Prozent bei den 14- bis 49-Jährigen. Damit schlug ProSieben sogar die sonst so starke „Tagesschau“, die bei den jungen Zuschauern auf 18 Prozent Marktanteil kam.

++ Hans Sigl: Kurz nach „Bergdoktor“-Ausstrahlung herrscht Gewissheit ++

Im Gesamtpublikum lief es dagegen weniger blendend. Ganz im Gegenteil. So taucht „Germany’s next Topmodel“ nicht einmal unter den 25 besten Sendungen des Tages auf. Tagessieger im Gesamtpublikum war dagegen „Der Bergdoktor“. 5,85 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wollten das neue Abenteuer von Hans Sigl als Martin Gruber sehen. Ein starker Marktanteil von 22 Prozent.

Ebenfalls stark bei allen Zuschauern: Der „Flensburg-Krimi“ in der ARD. 5,55 Millionen Zuschauende bedeuten einen Marktanteil von 20,9 Prozent. Als einziger privater Sender schaffte es RTL in die Top-25 des Gesamtpublikums. Konkret waren das die Nachrichten von „RTL aktuell“, die Vorabendsoap „Gute Zeiten, schlechte Zeiten“, und das Spiel von Eintracht Frankfurt gegen Union Saint-Gilloise in der Europa League.