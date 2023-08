Heidi Klum nach Kalorien-Schock: „Glaubt nicht alles“

Die Karriere von Top-Model Heidi Klum begann im Jahr 1992, als sie den Modelwettbewerb „Model ’92“ in der von Thomas Gottschalk moderierten RTL-Show „Gottschalk Late Night“ gewann. Zu der damaligen Zeit mussten Models bestimmte Körpermaße nachweisen können, um eine Chance in der harten Welt der Mode zu bekommen. Klum entsprach dem zu dieser Zeit geltenden Schönheitsidealen und konnte sich einen Namen in der Branche machen.

Heutzutage sind viele der zu früheren Zeiten geltenden Schönheitsideale überholt. Die Regel, dass lediglich sehr schlanke Frauen Models werden können, gilt nicht mehr. In einer Zeit, die von „Body Acceptance“ geprägt ist, werden oftmals Menschen aller Körperformen gecastet. Auch Heidi Klum ist sich dieser Entwicklung bewusst und wählt für die neueren Staffeln ihrer Prosieben-Show „Germany’s Next Topmodel“ einen diversen Cast. Was dem Top-Model nun jedoch unterstellt wurde, kann Klum so nicht auf sich sitzen lassen.

Heidi Klum schockiert mit radikaler Diät

Mehrere amerikanische Zeitungen berichteten kürzlich über die radikale Diät, an die Heidi Klum sich halten soll. Demnach soll das Model lediglich 900 Kalorien pro Tag zu sich nehmen. Ein gesunder Mensch sollte jedoch eine Kalorienzufuhr von ca. 2000 Kalorien am Tag nachweisen können. Die Diskussion um Klum’s Gewicht wurde außerdem verstärkt, indem die vierfache Mutter im Rahmen einer Fragerunde auf ihrem Instagram-Profil auf die Wage stieg, um eine Fan-Frage nach ihrem aktuellen Gewicht zu beantworten.

Freunde von Klum haben die Online-Artikel entdeckt und die Moderatorin darauf aufmerksam gemacht. Klum reagiert prompt und spricht das heikle Thema in einer Instagram-Story an. Die Model-Mama stellt klar: „Ich habe in meinem ganzen Leben noch nie Kalorien gezählt. Glaubt nicht alles, was ihr lest. Ich zähle meine Kalorien nicht. Leute erfinden einfach Dinge und schreiben dann eine Menge Mist.“ Da können die Fans des Models beruhigt aufatmen.

Viel Zeit für Gerüchte hat Heidi Klum sicherlich nicht, schließlich steckt sie mitten in den Vorbereitungen für die neuste Staffel von „Germany’s Next Topmodel“, für die sich in diesem Jahr übrigens erstmalig auch Männer bewerben dürfen.