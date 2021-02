Heidi Klum: Weggefährte mit bösen Vorwürfen – „Was ist nur geschehen?“

Es waren Szenen, die man so bei „Germany's next Topmodel“ noch nie gesehen hatte. War in den vergangenen Jahren das Bodypainting-Shooting der Gipfel der Nacktheit, ließ es Heidi Klum am Donnerstag richtig krachen.

Lediglich mit High Heels, hautfarbenen Slips, Aufklebern auf den Brüsten und ein wenig Schaum auf dem Körper ließ Heidi Klum ihre Models über den Laufsteg wandern.

Heidi Klum: Heftige Kritik wegen Nacktwalk bei „GNTM“

Doch nicht nur die Models zogen blank. Auch Heidi Klum selbst und Gastjurorin und Fotografin Ellen von Unwerth zogen kurzerhand blank. Eine lustige Nackedei-Show zur besten Sendezeit. Könnte man meinen. Denn die Aktion zog mächtig Kritik nach sich.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit 2008 hat sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Seit dem 4. Februar 2021 läuft die 16. GNTM-Staffel

In der 'Bild' kritisierte Vanessa Fuchs, die „GNTM“-Siegerin von 2015, den Nacktwalk. „Ich hätte das nicht gemacht. Meine Modenschauen waren keine Nacktshows. Das wird es für mich auch nicht geben“, sagte die 24-Jährige.

Heidi Klum: Weggefährte schießt gegen die „GNTM“-Chefin

Und auch ein ehemaliger Weggefährte von Heidi Klum lässt bei Instagram ordentlich vom Leder. „Liebe Heidi, ich kann mich noch genau erinnern, wie du zu unserer gemeinsamen Zeit in der GNTM-Jury auf Qualität und Authentizität gesetzt hast. Was ist nur geschehen, dass du deine Prinzipien so über Bord wirfst“, fragt Modelagent Peyman Amin.

Von Heidi Klum gab es dazu bislang noch keine Reaktion. Das Model teilte am Samstagmorgen lediglich ein Foto auf Instagram. Darauf zu sehen: Sie selbst. Splitterfasernackt.

