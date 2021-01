Heidi Klum teilt seltenes Bild – hier zeigt das Model alle vier Kinder

Heidi Klum hat es getan! Das Model hat ein Bild geteilt, auf dem alle vier Kinder zu sehen sind. Das Foto hat extremen Seltenheitswert - schließlich hält die GNTM-Moderatorin ihre Kinder weitestgehend aus der Öffentlichkeit heraus.

Nur Leni, die älteste Tochter von Heidi Klum, ist seit einigen Monaten in den Medien. Die 16-Jährige will in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter treten und als Model erfolgreich werden.

Heidi Klum teilt seltenes Bild mit allen Kindern

Ganz anders aber die jüngeren drei Kinder von Heidi Klum. Henry, Johan und Lou Sulola, die alle aus der Ehe der 47-Jährigen mit Sänger Seal stammen, bekommt man so gut wie nie zu Gesicht.

Heidi Klum hat ein seltenes Bild geteilt. Foto: imago images / Runway Manhattan

Nur selten zeigt das Model sie bei Social Media. Wenn Fans mal das Glück haben, dann bleiben die Gesichter aber stets verdeckt. Bis jetzt. Nun sind sie zu sehen, zumindest teilweise.

---------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

---------------------------------------

Das neue Foto stammt aus einem Auto, in dem die fünf gemeinsam sitzen.

Alle tragen eine Mund-Nasen-Bedeckung, doch trotzdem kann man einen Blick auf Augen- und Stirnpartie der Klum-Sprösslinge erhaschen.

+++ Heidi Klum: Intimer Schnappschuss – plötzlich zeigt sie mehr, als ihr lieb sein dürfte +++

Heidi Klum nimmt Kinder mit zur Arbeit

Heidi Klum schreibt unter das Selfie nur: „Heute ist... der Bring-alle-deine-Kinder-mit-zur-Arbeit-Tag“. Die Kommentarfunktion hat die Blondine ausgeschaltet - doch innerhalb der ersten Stunde nach Veröffentlichung hat sie mit dem seltenen Schnappschuss schon über 20.000 Likes gesammelt. Die Follower des deutschen Exports scheinen sich über das besondere Bild zu freuen.

-------------------

-------------------

Intime Fotos postet Heidi Klum hingegen öfter. Erst am Sonntag teilte sie ein ziemlich heißes Bild von sich, das sie nur mit einem knappen Slip bekleidet zeigt. (cs)