Heidi Klum: Als Stefanie Giesinger die GNTM-Chefin trifft, bekommt sie Panik – der Grund macht traurig

Dass Heidi Klum ihr Zuhause in Los Angeles verlassen hat, um sich in Berlin auf die neuste GNTM-Staffel vorzubereiten, ist eigentlich kein Geheimnis mehr.

Doch ihre ehemalige Siegerin Stefanie Giesinger hat trotzdem nicht erwartet, dass sie Heidi Klum in Berlin über den Weg laufen könnte. Als sie ihre einstige Mentorin entdeckt, ergreift sie plötzlich die Flucht.

Heidi Klum im Fitnessstudio in Berlin entdeckt

Was genau Heidi Klum so in Berlin treibt, erfahren ihre Fans via Instagram. Auf ihrem Profil teilt die Blondine einige Einblicke in ihr Privatleben. Ob Late-Night-Döner mit Tom und Bill Kaulitz oder ein entspannter Spaziergang mit ihren Kindern durch die Hauptstadt Deutschlands: Heidi gewährt ihren Followern einen Blick hinter die Kulissen.

Und wer Glück hat, kann die Model-Mama sogar im Fitnessstudio antreffen. So auch die ehemalige GNTM-Siegerin Stefanie Giesinger, die sich nach dem Gewinn in der ProSieben-Castingshow eine steile Karriere aufgebaut hat.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Heidi Klum in Berlin: Stefanie Giesinger ergreift schlagartig die Flucht

Doch über das spontane Wiedersehen ist Stefanie Giesinger gar nicht erfreut, wie sie am Montag in ihrer Instagram-Story verrät. Ausgerechnet an einem Tag, an dem sie sich „am hässlichsten und unsichersten aller Zeiten“ fühlt, begegnet sie Heidi Klum.

Heidi Klum wählte die junge Schönheit im Jahr 2014 zu „Germany's next Topmodel“. Foto: imago images

Ehe die GNTM-Chefin sie entdecken kann, ist Stefanie Giesinger weg. Das Model bekommt Panik. Zu sehr schämt sie sich für ihr Aussehen an diesem Tag und ergreift die Flucht. „Und was tue ich? Nein, ich bleibe nicht stehen, winke und sage Hallo, sondern drehe mich nur um und gehe“, erzählt die 24-Jährige.

GNTM-Siegerin leidet unter starken Selbstzweifeln

„Ich wollte nicht, dass sie enttäuscht darüber ist, wen sie vor sechs Jahren ausgewählt hat“, erklärt das Model. Dabei wurde Stefanie Giesinger nicht ohne Grund zu „Germany's next Topmodel“ gewählt. Die Naturschönheit entzückt selbst ungeschminkt, mit ungemachten Haaren und in lockerer Sportkleidung. „Oh Gott, das ist peinlich. Wenn Heidi das sieht, wird sie denken, dass ich eine Verrückte bin“, so Stefanie.

Stefanie Giesinger wird normalerweise dafür bezahlt, gut auszusehen. Doch auch die 24-Jährige fühlt sich manchmal einfach unwohl in ihrer Haut. Foto: imago images

Dabei sei ihr bewusst, dass Heidi Klum sie niemals für ihr Aussehen runtermachen würde: „Heidi ist die liebste Person und ich bin mir ziemlich sicher, dass sie nichts Seltsames denken würde, aber ich bin einfach so verunsichert“, beteuert Stefanie Giesinger in ihrer Instagram-Story.

Stattdessen mache sie nun ein Workout in den eigenen vier Wänden. Schade, Stefanie Giesinger hat es doch gar nicht nötig, sich zu verstecken.