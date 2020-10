Heidi Klum: Überraschung in Berlin! Damit hat SIE nicht gerechnet

Dass Heidi Klum aktuell wieder in Deutschland wohnhaft ist, ist eigentlich kein Geheimnis mehr. Für die neueste GNTM-Staffel, die ausschließlich in Europa gedreht wird, hat es das Model zurück in die deutsche Heimat verschlagen.

Und wenn Heidi Klum schon mal in Berlin ist, will sie auch alten Bekannten einen Besuch abstatten. Doch damit hat ihre Freundin offenbar gar nicht gerechnet.

Heidi Klum: Zu Besuch bei ihrer TV-Kandidatin in Berlin

Am Samstag war Heidi Klum erneut in Berlin unterwegs, wie sie in einem Instagram-Post erklärte. Normalerweise ist das Supermodel dabei eher undercover unterwegs, doch für ihre Freundin Esther Perbandt wagte sich die Blondine auf die Straßen Berlins.

Das Gesicht mit einer Camouflage-Maske bedeckt, machte sich Heidi Klum auf den Weg zu Esthers Boutique. Die Berlinerin ist nämlich eine bekannte Modedesignerin, die eine besondere Beziehung zu Heidi pflegt.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Denn neben „Germany's next Topmodel“ ist Heidi Klum auch für viele andere TV-Formate tätig. Unter anderem ihre Castingshow für Modedesigner „Making the Cut“, die für Amazon Prime in den USA produziert wurde. Dort lernte sie Esther genauer kennen.

Esther Perbandt ist eine deutsche Modedesignerin, die vor allem für ihre androgynen Designs bekannt ist. Foto: picture alliance/dpa

Und Esther Perbandt brachte es dort sogar richtig weit. Unter zwölf Kandidaten schaffte sie es auf Platz 2. Für Heidi Klum schien es eine Selbstverständlichkeit zu sein, dass sie die Designerin in ihrem Store überraschen werde. „Jetzt da ich in Berlin bin, musste ich Esther Perbandt überraschen! Ich bin so froh, sie gefunden zu haben“, so Heidi bei Instagram.

Heidi Klum trifft Modedesignerin: „Du verrückte Nudel!“

Das glückliche Wiedersehen filmte Heidi Klum für ihre Instagram-Follower mit und rührte dabei noch einmal die Werbetrommel für Esther. „Wenn ihr in Berlin seid, müsst ihr meine Freundin Esther auschecken“, riet sie ihren Fans.

Dann folgte die große Überraschung: „Ich habe keine Ahnung, ob sie da ist, ich werde einfach reinschauen und hoffentlich ist sie da“, gab Heidi Klum zu, bevor sie in den Laden spazierte. „Esther bist du hier?“, rief sie durch das Geschäft.

Heidi Klum und Esther Perbandt. Foto: heidiklum/Instagram

Die Freude war riesig, als die Designerin plötzlich das Supermodel in ihrer Boutique erkannt hat. Damit hat Esther Perbandt wohl nicht gerechnet. „Ahh du verrückte Nudel, du!“, platzte es aus der Modedesignerin. Die Überraschung ist Heidi also eindeutig gelungen.

