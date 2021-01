Heidi Klum räkelt sich in sexy Pose auf dem Sofa – sie ist nicht allein

Gerade laufen die letzten Drehtage für die neue Staffel von „Germany’s next Topmodel“ (GNTM). Heidi Klum und ihre Familie verweilen deswegen bereits seit einigen Monaten in Berlin. Coroanbedingt ist Deutschlands Hauptstadt in diesem Jahr Drehort von GNTM.

Heidi Klum nimmt ihre Fans bereits mit hinter die Kulissen der neuen Staffel, zeigt auf Instagram erste Bilder der neuen Mädchen oder von sich selbst in heißen Outfits. Auf einem dieser Bilder sieht man das Topmodel ultra sexy auf einer Couch liegen. Dabei ist Heidi nicht alleine.

Heidi Klum teilt verruchtes Foto

Mit roten Overknee-Stiefeln räkelt sich Heidi Klum mit ihren endlos langen Beinen auf dem Sofa, trägt dabei ein T-Shirt aus ihrer eigenen Disney Villains-Kollektion. Eine Kollaboration mit dem US-Unternehmen, für das sie mehrere Outfits mit Motiven bekannter Disney-Bösewichten herausgebracht hat.

Heidi Klum. Foto: imago images

----------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit 2008 hat sie die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Am 4. Februar 2021 läuft die 16. Staffel von GNTM

----------------------------------------

Heidi Klum sexy in Overknees – sie ist nicht allein

Was noch auf dem heißen Foto auffällt: Auf Heidi Klums Schoß liegt einer ihrer Hunde, hält ein Nickerchen, als könne ihn nichts und niemand stören. Nicht mal eine Kamera.

In letzter Zeit ist die 47-Jährige regelmäßig mit ihren Vierbeinern auf Fotos zu sehen. Mal beim Spazierengehen durch Berlin, mal am Strand beim Familienausflug – und jetzt eben während einer ihrer sexy Fotosessions.

+++ Martin Rütter: Hundeprofi skeptisch, als Familienvater DIESE Hunderasse wählt – „Könnte schwer werden“ +++

----------------------------------------

Mehr zu Heidi Klum:

Heidi Klum verrät Geheimnis zur neuen GNTM-Staffel – „Das war für mich am schwierigsten“

GNTM: Erwischt! Diese Kandidatinnen schickte Heidi Klum zur Berliner Fashion Week

Royals-Report: Aktuelle News zum britischen Königshaus im Newsletter Wir schicken dir jeden Freitag aktuelle News und exklusive Geschichten zu Kate, Meghan und Co. Anrede Frau Herr Vorname E-Mail* Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu. Jetzt anmelden Mit * markierte Felder sind Pflichtfelder. Eine Abmeldung ist jederzeit über einen Link im Newsletter möglich.

Heidi Klum: Das wird den Kritikern nicht gefallen – Tochter Leni ist jetzt HIER zu sehen

----------------------------------------

Ab dem 4. Februar dürfen dann wieder Heidis Nachwuchsmodels beweisen, dass sie für das Modelbusiness geschaffen sind. Dann nämlich startet die neue 16. Staffel von „Germany’s next Topmodel“ bei ProSieben.

Und in diesem Jahr wird alles anders, wie Heidi Klum bereits bei der GNTM-Pressekonferenz am Montag verlauten ließ: „Mittlerweile nach 15 Jahren hat sich die Modebranche natürlich noch mehr geändert und hat die Türen aufgemacht für Curvey Models. Und dann habe ich mir gedacht, warum nicht auch für kleine Models oder ältere Models, Transgender Models oder Models mit Behinderungen. Deshalb habe ich die Türen für alle Models aufgemacht.“ (jhe)