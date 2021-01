Heidi Klum verrät Geheimnis zur neuen GNTM-Staffel – „Das war für mich am schwierigsten“

Topmodel Heidi Klum macht schon seit mehreren Wochen Berlin unsicher. Die „Germany’s next Topmodel“-Jurorin dreht dort gerade die neue GNTM-Staffel. Coronabedingt nicht wie sonst im sonnigen Los Angeles, sondern eben in Deutschlands Hauptstadt.

Am Montagabend stand Heidi Klum bei einer Pressekonferenz zur 16. GNTM-Staffel Rede und Antwort – und verriet einige Geheimnisse hinter den ProSieben-Kulissen.

Heidi Klum verrät pikante Details zur neuen GNTM-Staffel

Nur noch eine Woche lang dreht die 47-Jährige für GNTM, die Dreharbeiten laufen insgesamt bereits seit drei Monaten, wie Heidi Klum im Rahmen der Pressekonferenz verlauten ließ. Sieben Mädchen seien aktuell noch im Rennen um den Titel, erzählte die Jurorin.

Heidi Klum dreht momentan die 16. Staffel von GNTM. Foto: ProSieben/Richard Hübner

Besonders schwer: Durch die Pandemie ist Körperkontakt zu Kollegen und den Kandidatinnen ein Tabuthema für Heidi Klum. Umso erfreuter war sie, ihren Schwager Bill Kaulitz als Gastjuror für sich gewinnen zu können.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

GNTM: Heidi klum holt IHN als Gastjuror

Heidi: „Es ist super schön gewesen, dass Bill Zeit hatte für uns, vor allem, weil ich endlich mal einen Gastjuror drücken durfte, weil sonst ist es ja immer mit Abstand gewesen. Das war für mich auch am Schwierigsten an der ganzen Staffel, weil ich normalerweise die Mädchen auch mal in den Arm nehme, weil ich gerne das Foto überreiche, weil es ein riesen Teil von Topmodel ist – die Bildübergabe. Oder wenn jemand mal weint, dass man wirklich auch mal jemanden in den Arm nehmen kann und helfen kann. Das ist ein bisschen schwierig. Deswegen war es schön, dass Bill da war, den konnte man in den Arm nehmen.“

+++ GNTM: Erwischt! Diese Kandidatinnen schickte Heidi Klum zur Berliner Fashion Week +++

Die anderen Gastjuroren mussten sich vor dem Dreh für eine Woche ins Hotel in Quarantäne begeben. Reisen waren diesmal gar nicht möglich. Eine große Veränderung für Heidi Klum und das gesamte Team.

Heidi Klum. Foto: picture alliance/dpa

„Das Einzige, was sich für mich verändert hat, ist, dass wir nicht mehr reisen können. Ich dachte immer, dass unsere Staffel nicht nur durch die Mädchen gelebt hat, sondern viele konnten mit uns durch die Welt reisen und die wunderschönen Plätze der Erde durch uns kennenlernen“, so Heidi Klum, die deshalb anderweitig kreativ sein musste, was Shootings betraf.

Mehr zu Heidi Klum:

„Wir waren auch auf der Straße in Berlin ein bisschen gewesen, da waren… was wir normalerweise auch nicht hätten machen können, ein paar Ecken, wo es sonst schon sehr viele Autos und Leute gab.“

Heidi Klum zur GNTM-Staffel: „Es gibt auch Nachteile“

Es gebe Vorteile, aber auch Nachteile, so Heidi weiter. Sie hoffe deshalb, dass Reisen demnächst wieder möglich sind. „Aber wir wollen ja auch dazu beitragen, dass die Leute zu Hause weiterhin Spaß haben können.“

Wie viel Spaß Heidi Klum mit ihren GNTM-Mädchen, den Gastjuroren (darunter namhafte Designer) und der Crew hatte, das kannst du ab dem 4. Februar um 20.15 Uhr bei ProSieben sehen.

Zusammen mit einigen Kandidatinnen ließ sich Heidi Klum kürzlich sexy ablichten. Und beweist, dass sie durchaus noch mit der jüngeren Generation mithalten kann. Hier erfährst du mehr >>>