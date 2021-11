Heidi Klum nimmt sich Auszeit – GNTM-Dreharbeiten zur neuen Staffel unterbrochen

Während man hierzulande gerade gespannt die Liveshows von „Das Supertalent“, „The Voice of Germany“ und Co. verfolgt, arbeitet Heidi Klum bereits fleißig an einer neuen Ausgabe ihrer eigenen Castingshow.

Für die nächste Staffel von „Germany's next Topmodel“ ist Heidi Klum sogar nach Griechenland gereist. Doch mitten in der Produktionsphase werden die Dreharbeiten nun plötzlich unterbrochen.

Heidi Klum: GNTM-Dreharbeiten in Griechenland pausieren für drei Wochen

Im Frühjahr 2022 präsentiert Heidi Klum ihre inzwischen 17. GNTM-Staffel. Wann genau es losgehen soll, ist noch nicht bekannt. Für gewöhnlich startet die Model-Castingshow im Februar und läuft dann in der Regel donnerstags um 20.15 Uhr bei ProSieben.

Heidi Klum legt zum Jahresende eine Pause ein. Foto: imago images/Everett Collection

Bis zum Staffelauftakt sind es also noch einige Wochen. Und dann wären da auch noch die Feiertage im Dezember, die sich natürlich auch eine Heidi Klum nicht entgehen lassen möchte. Also hat sich die 48-Jährige dazu entschlossen, die Produktion für drei Wochen zu pausieren, wie sie der Nachrichtenagentur „spot on news“ am Set auf Mykonos verrät.

----------------------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Leni (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ (GNTM) bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den „Tokio Hotel“-Gitarristen Tom Kaulitz

----------------------------------------

Heidi Klum legt Pause für Weihnachtsfest ein – damit „jeder zu seiner Familie kann“

Heidi Klum liege es demnach sehr am Herzen, dass „jeder zu seiner Familie kann und wir uns auf unseren neuen Drehort vorbereiten können“. Außerdem freue sie sich selbst schon auf die gemeinsame Adventszeit mit ihrer Familie, die sie wie jedes Jahr in Los Angeles verbringen wird.

Heidi Klum bei den GNTM-Dreharbeiten am 5. November in Athen. Foto: IMAGO / ZUMA Wire

„Wir drücken Nelken in Apfelsinen, die Fenster werden weiß besprüht, Sterne ausgeschnitten, Plätzchen gebacken und es wird eine Menge Glühwein getrunken“, so Heidi über ihre Pläne in der Weihnachtszeit.

----------------------------------------

----------------------------------------

