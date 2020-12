Heidi Klum spricht über GNTM-Rücktritt: Ihre Nachfolgerin steht schon fest

„Germany's Next Topmodel“ ohne Heidi Klum - irgendwie schwer vorstellbar.

Doch eine Nachfolgerin steht offenbar schon in den Startlöchern - und es könnte in der Familie bleiben. Denn Heidi Klum hat nun in einem Interview mit dem Magazin „People“ angedeutet, dass sie sich ihre Tochter Leni als ihre GNTM-Erbin vorstellen könnte. „Wer weiß, vielleicht wird es in fünf Jahren, wenn ich die Show nicht mehr moderiere, ‚Germanys next Topmodel - by Leni Klum‘ heißen“, schaut sie bereits in die Zukunft.

Heidi Klum: Übernimmt ihre Tochter mal „Germany's Next Topmodel“?

„Sie kommt manchmal ans Set und schaut zu. Dabei lernt sie nicht nur, wie ich dort arbeite, sondern auch, was alle anderen an einem Set fürs Fernsehen zu tun haben“, erklärt die vierfache Mutter über ihre älteste Tochter. „Ich glaube, es interessiert sie sehr.“

Sagt Heidi Klum bald „Tschüss“ in der GNTM-Jury? Sie deutet zumindest einen Abschied in absehbarer Zeit an. Foto: imago images

Leni ist inzwischen 16 Jahre alt und Mama Heidi zeigt sich zuletzt immer häufiger mit ihrer Familie in der Öffentlichkeit. Vorher hatte Heidi Klum versucht ihre Kinder aus der Öffentlichkeit herauszuhalten.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit dem Jahr 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

Das Supermodel hat vier Kinder: Helene (*2004), Henry (*2005), Johan (*2006) und Lou (*2009)

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Tokio-Hotel-Star Tom Kaulitz

Eine Modelkarriere sei längst nicht ausgeschlossen, doch unter Druck setzen will ihre berühmte Mutter Leni nicht.

„Sie will das machen, was ich mache“, ist Heidi im Interview mit „People“ überzeugt. Dazu schnuppert sie bereits am Set. Es dürfte wohl nicht mehr lange dauern, bis wir Leni als Model sehen.

Erst Autofahren, dann modeln

Die ersten Angebote soll es schon gegeben haben. Damals hatten sie noch abgelehnt, doch jetzt sei ihre Tochter alt genug, findet die GNTM-Jurorin. „Sie ist jetzt 16 und fährt auch Auto (Anm. d. Red.: In Teilen der USA geht das schon mit 16 Jahren). Also dachte ich mir, wenn du das kannst, kannst du auch modeln.“ (ms)

