Heidi Klum: Erschreckende Krankheitsbeichte – der Notarzt musste sofort kommen

Heidi Klum erzählte in einem Interview von ihrer Krankheit, die sie dieses Jahr hatte.

Erschreckende Beichte von Heidi Klum! Ihre Modelsendung GNTM hat derzeit zwar Sendepause, nichtsdestotrotz arbeitet das Supermodel aktuell auf Hochtouren. Heidi Klum sitzt neben GNTM auch in der Jury von „America’s Got Talent“ – dem amerikanischen Pendant zum RTL-Supertalent.

Im Rahmen der Castingshow erzählte die 47-Jährige von ihrer Krankheit, die sie kürzlich ereilte. Es war sogar so schlimm, dass der Notarzt kommen musste.

Heidi Klum hatte es in den letzten Monaten gesundheitlich wahrlich nicht leicht. Erst schlich sich ein Parasit in den Körper der Vierfachmutter, sodass sie alle Jobs canceln musste, dann folgte ein Corona-Verdacht.

In der US-Sendung „The Kelly Clarkson Show“ wurden die Juroren von „America’s Got Talent“ jetzt per Videoschalte interviewt. Dort erzählte das deutsche Supermodel von besagter Krankheit.

Heidi Klum: Dreh-Abbruch am TV-Set

Heidi Klum dachte erst, sie hätte Corona. Foto: imago images / Starface

„Als das Coronavirus Los Angeles erreichte, wurde ich ganz plötzlich krank. Ich kam ans Set und hatte Fieber, Husten, ich fühlte mich nicht gut… also erzählte ich es jemandem“, so Heidi Klum im US-Talk. „Sie hatten sofort den Notarzt da, um zu checken, wie hoch mein Fieber war.“

Der Corona-Verdacht hatte sich letztendlich nicht bestätigt. Krank war sie dennoch – und musste eine Show-Pause einlegen. „Es war komisch, zu gehen. Ich bin Deutsche, ich bin immer sehr pünktlich, ich tue, was man mir sagt“, scherzt Heidi Klum weiter.

Mittlerweile scheint es der Frau von Tom Kaulitz aber wieder rundum gut zu gehen.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

sie wurde von Thomas Gottschalk während einer TV-Show entdeckt

sie ist Model, Jurorin, Moderatorin und Produzentin

Heidi Klum arbeitet bei mehreren Fernsehsendungen: Germany's Next Topmodel, Queen of Drags, America's Got Talent oder Project Runway

sie war jahrelang ein Dessous-Engel bei „Victoria's Secret“

sie hat vier Kinder: Leni, Henry, Johan und Lou Sulola

Heidi Klum ist mit Tom Kaulitz, dem Bruder von Bill Kaulitz verheiratet

Die ganze Interview-Runde kannst du hier noch mal in voller Länge sehen: