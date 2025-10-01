Als eine Dame Heidi Klum um ein Autogramm bittet, muss das Model passen

Es ist kurz nach 15 Uhr, als die Heidi-Mania Düsseldorf erreichte. Auch nach über 30 Jahren im Geschäft hat Heidi Klum nichts an ihrer Faszination, an ihrer Strahlkraft verloren. Wo immer das deutsche Supermodel auftaucht, rasten die Menschen aus. Und so war es auch am Dienstag (30. September 2025) nicht überraschend, dass sich rund um den Pavillon mit den großen Fensterscheiben, den L’Oreal direkt an die Düsseldorfer Prachtmeile Königsallee gestellt hatte, die Fans drängten.

Einige von ihnen waren schon deutlich früher gekommen, hatten sich entlang der Absperrbänder, die zumindest zu Anfang noch dem Druck der Fans standhielten, gedrängt. Ihr Ziel: ein Selfie mit „Germany’s next Topmodel“-Chefin Heidi Klum.

Heidi Klum verzaubert die Düsseldorfer Königsallee

Als diese dann auch wirklich kam, um sich, nach ein paar Pressefotos, den Fans zu widmen, war Ausnahmezustand angesagt. „Heidi, Heidi“, schallte es in unterschiedlichsten Oktaven und Lautstärken über den Platz am Kö-Bogen.

Heidi-Mania in Düsseldorf. Foto: Dominik Göttker

Und Klum? Die nahm sich ordentlich Zeit für die Fans, erfüllte in ihrem hellen Outfit und trotz dichter Wolkendecke, mit Sonnenbrille bewaffnet, jeden Fotowunsch. Bei einer älteren Dame, die sich zwischen das zumeist deutlich jüngere Publikum gemischt hatte, musste die Model-Mama von „GNTM“ jedoch passen. Als diese nämlich fragte, ob sie nicht, ganz klassisch, eine Autogrammkarte für sie habe, antwortete Heidi nur, dass sie gar keine Karten dabei habe. „Aber wir können ein Foto machen“, schlug Heidi als Ersatz vor.

Und so nahm sie die Dame herzlich beiseite und schoss ein ganz besonderes Erinnerungsfoto. Und das ist doch schließlich fast noch besser als eine bloße Autogrammkarte. Nach etwa einer halben Stunde verschwand Heidi dann auch wieder im Pavillon. Und ließ Hunderte Fans mit allerlei Erinnerungsfotos beseelt zurück.