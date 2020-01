Heidi Klum: Drama vor laufenden Kameras – „Auf keinen Fall darfst du das...“

Wo ist Heidi Klum denn da wieder reingeraten?

Mit aufgerissenem Mund und fragend in die Luft gehobenen Händen steht sie da. Ängstlich schaut Heidi Klum in die Kamera. „Warum immer ich?“, fragt sie sich.

Heidi Klum mit Schock-Video bei Instagram

Sie ahnt nicht, was da gleich auf sie zukommt. „Was passiert gleich? Könnt ihr mir irgendeinen Hinweis geben?“, fragt das Model mit zitternder Stimme.

Bekommt sie nicht. Stattdessen tickt ein Countdown runter. Drei, zwei. Hat der Mann mit dem Messer im Mund etwas Böses im Sinn? „Oh mein Gott! Was soll ich tun?“, fragt Heidi schrill. Eins. Null. Dann hören wir eine Art Urschrei von Heidi.

Der Mann hinter ihr schüttet eine Art rotes Konfetti über sie. Und dann passiert... Ja, was passiert dann?

Heidi Klum mischt bei „America's Got Talent“ mit. Foto: imago images / APress

Instagram-Video sorgt für Adrenalin-Kick

Das verrät Heidi Klum in ihrem neusten Instagram-Video nicht. Wer wissen will, wie es weitergeht, muss die US-Version vom „Supertalent“, „America's Got Talent: The Champions“, einschalten. Für diese Show rührt Heidi mit ihrem Post die Werbetrommel.

Das macht Heidi Klum bei „America's Got Talent“

Seit Beginn der zweiten Staffel sitzt sie dort neben anderen Größen aus dem US-Showgeschäft in der Jury, unter anderem ist Ex-Spice-Girl Mel B mit von der Partie. In der aktuellen Sendung stellt sich Heidi zur Verfügung, damit ein Mann – vielleicht ein Messerwerfer? – sein Talent an ihr beweisen kann.

Wie mutig!

„Auf keinen Fall darfst du das Zuhause nachmachen“, warnt Heidi ihre Fans. Scheinbar ist diese Erfahrung am eigenen Körper nicht so prickelnd, wie das Model es sich erhofft hat! (vh)