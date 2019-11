Heidi Klum zeigt in zerrissenem Oberteil ALLES – „Wahnsinn!“

Heißer geht's nicht! Da hat Heidi Klum aber tief in den alten Fotoalben gekramt. Am Wochenende teilte die Modelmama gleich zwei Bilder aus ihren Zwanzigern. Und eines wird direkt klar: Heidi Klum war schon damals kein Kind von Traurigkeit.

Das erste Bild zeigt Heidi Klum in einem Kleid, für das sie eigentlich einen Waffenschein besitzen sollte. So kurz, so knapp, der halbe Po schaut heraus.

Heidi Klum: Halbnackt auf Instagram

Und auch das zweite Bild steht dem ersten in nichts nach. Zeigt es die junge Heidi Klum in einem super-super-knappen Shirt. Dazu ein kesser Blick, die Zunge leckt lasziv die Lippen, fertig ist die sexy Instagram-Show.

Ihren Fans jedenfalls scheint das sehr gut zu gefallen:

„Das ist ein tolles Foto“

„That's Sexi Heidi“

„Da wusste die kleine Heidi schon, was sie will“

„Ja hat sich nicht verändert. Wahnsinn.“

„Oh wow, absolut überwältigend“

„Das ist so heiß!!!“

Endlich mal wieder überwältigend positives Feedback für ein Bild von Heidi Klum. Hatte es doch zuletzt eher Ärger und Argwohn für die Bilder der Frau von Tom Kaulitz gegeben.

Ärger über die Bilder von Heidi Klum

Heidi Klum Foto: imago images / Future Image

So hatten sich Heidi Klum, Bill Kaulitz und Conchita Wurst zusammengetan und für ein Plakat zu Heidis neuen Show „Queen of Drags“ posiert. Das gefiel nicht jedem.

Doch was ist auf dem Bild überhaupt zu sehen? Heidi Klum liegt über ihrem Schwager Bill Kaulitz. Der „Tokio Hotel“-Sänger trägt das Supermodel auf seiner Schulter, sein Kopf kommt Heidis Po verdächtig nahe. An einem Bein der Jurorin lehnt dann auch noch Conchita Wurst.

Heidi Klum und Tom Kaulitz. Foto: imago images

Doch Moment mal. Was ist eigentlich mit den Beinen von Heidi los? Irgendwie scheinen die Proportionen auf dem Bild nicht zu stimmen - die Beine der Modelmama sind ja genausolang wie der komplette Bill Kaulitz.

