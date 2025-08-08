Ekel-Alarm! Heidi Klum startet fragwürdige Wurm-Kur

Heidi Klum (52) ist nicht nur Model, Moderatorin und Halloween-Queen. Jetzt ist sie auch angehende Wurmjägerin! Gemeinsam mit Ehemann Tom Kaulitz (35) startet sie eine mehrmonatige Wurm- und Parasiten-Entgiftung. Statt Detox-Tee gibt’s also bei den Kaulitz-Klums jetzt Anti-Wurm-Pillen.

Im Gespräch mit dem „Wall Street Journal“ ließ Heidi die Bombe platzen. Auf die Frage nach ihrer Ernährung antwortete sie locker: „Ich folge keiner speziellen Diät. Aber wir werden zum ersten Mal eine Wurm- und Parasiten-Entgiftung machen.“ Grund für die Aktion: Ihr Instagram-Feed sei momentan voll mit Wurm-Content. Und wenn’s alle machen, dann auch Heidi!

Heidi Klum: Arzt bremst den Wurm-Hype

Heidi ist überzeugt, dass fast jeder von uns Parasiten hat. Besonders Menschen, die mal Sushi essen. Da sie es „noch nie gemacht“ habe, fühle sie sich „wirklich im Rückstand“. Schließlich soll man so eine Kur angeblich einmal im Jahr machen. Also gibt’s jetzt Kräuterpillen mit Nelken und Papayasamen. „Parasiten hassen Nelken. Sie hassen auch die Samen einer Papaya“, erklärt Heidi.

Und dann der Satz, der jeden Frühstückskaffee zum Stocken bringt: „Ich weiß nicht, was zum Teufel da rauskommen wird.“ Wer sich erinnert: 2022 verkleidete sich Heidi zu Halloween als Riesenwurm. Damals war’s ein Kostüm…Doch nicht jeder ist so begeistert wie Heidi. Gastroenterologe Dr. David Purow vom Huntington Hospital winkt im Gespräch mit der „New York Post“ ab: „Nicht alle Menschen haben Parasiten und Würmer als Teil ihres normalen Mikrobioms.“

Und: Es gebe „keine klaren, bewiesenen Vorteile dieser Reinigungen“. Doch Heidi lässt sich davon offenbar nicht stoppen. Die Wurmkur läuft bald an und das monatelang. Ob am Ende wirklich ungebetene Mitbewohner den Körper verlassen?