Heidi Klum: Böses Missgeschick – als die Modelmama malt, passiert plötzlich DAS

Topmodel Heidi Klum genießt den Sommer in ihrer Wahlheimat Los Angeles auf ihre ganz eigene Weise. Die Modelmama malt neuerdings leidenschaftlich gerne – doch genau dabei ist Heidi Klum jetzt ein böses Missgeschick passiert.

Heidi Klum malt – und vergisst eine Sache

Nachdem Heidi Klum ihre letzte GNTM-Siegerin Jacky im Mai gekürt hatte, genießt die 47-Jährige den Sommer in Kalifornien auf ihrer Terasse.

Aber die Lieblingsbeschäftigung der Ehefrau von Tom Kaulitz ist dabei nicht das Sonnenbaden, sondern seit einer Weile das Malen.

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

sie wurde von Thomas Gottschalk in einer TV-Show entdeckt

sie ist Model, Jurorin, Moderatorin und Produzentin

Heidi Klum arbeitet bei mehreren Fernsehsendungen: Germany's Next Topmodel, Queen of Drags, America's Got Talent oder Project Runway

sie war jahrelang ein Dessous-Engel bei „Victoria's Secret“

sie hat vier Kinder: Leni, Henry, Johan und Lou Sulola

Heidi Klum ist mit Tom Kaulitz, dem Bruder von Bill Kaulitz verheiratet

Mit vielen Farbeimern und Pinseln bewaffnet, tobt sich Heidi Klum an übergroßen Leinwänden aus. Und dabei war sie offenbar so ein engagiert, dass sie ihr Handy in ihrem Privat-Atelier völlig vergaß.

Heidi Klum: Böses Missgeschick beim Malen

Denn am Mittwoch veröffentlichte die Bergisch Gladbacherin ein Bild auf Instagram, auf dem man ihr Handy sieht – es ist komplett mit bunten Farbspritzern übersäht.

„Woopsy“, schreibt die Hobby-Künstlerin unter das Bild, dazu eine Farbpalette und einen Smiley, der frech die Zunge rausstreckt.

Doch auch das malerisch-bunte Missgeschick scheint Heidi Klum die Freude am Malen nicht genommen zu haben. Nur wenige Stunden danach zeigte sie sich wieder im Bikini vor den Farbtöpfen, kommentiert dazu: „...kann nicht aufhören zu malen“. (kv)