Heidi Klum: Plötzlich ganz allein – „Es ist sehr traurig...“

Die Corona-Krise beeinträchtigt unser tägliches Leben. Auch Promis wie Heidi Klum geht es da nicht anders.

Die Modelmama gibt ihren Fans Einblicke in ihren Alltag und plötzlich ist Heidi Klum ganz allein.

Heidi Klum ist ganz alleine ohne ihre Crew

Aktuell befindet sich Heidi Klum bei den Drehs für die neuen Folgen „Americas Got Talent“. Der deutsche Superstar sitzt in der Jury der Talentshow. „Americas Got Talent“ ist das amerikanische Pendant zur deutschen Show „Das Supertalent“.

Vor jedem Dreh wird Heidi Klum normalerweise von zahlreichen Helfern schön gemacht und vorbereitet, doch in Zeiten von Corona ist das ganz anders. Die Modelmama befindet sich fast allein am Set für „Americas Got Talent.“

-----------------------------

Das ist Heidi Klum:

Heidi Klum wurde am 1. Juni 1973 in Bergisch Gladbach geboren

Seit 2008 besitzt das Model die US-amerikanische Staatsbürgerschaft

In Deutschland ist Heidi Klum vor allem für ihre eigene Castingshow „Germany's Next Topmodel“ bekannt, die seit dem 25. Januar 2006 bei ProSieben ausgestrahlt wird

Inzwischen hat Heidi Klum viele weitere TV-Show mitproduziert – darunter „Project Runway“, „Queen of Drags“ oder „America's Got Talent“

Am 3. August 2019 heiratete Heidi Klum den Gitarrist der Band Tokio Hotel Tom Kaulitz

-----------------------------

Schließlich geht Heidi Klum in ihren persönlichen Campingwagen. Allerdings ist dort niemand zu finden, Heidi Klum ist ganz allein. „Es ist sehr traurig. Normalerweise ist hier mein Glam-Team“, erzählt das Supermodel in ihrer Instagram-Story.

Dann fängt sie traurig an: „All by myself“ (Ganz alleine) von Celine Dion zu singen. Aber immerhin kann sie sich über ihre Cookies freuen.

Heidi Klums Kollege Simon Cowell ist schwer gestürzt. Foto: imago/ZUMA Press

-----------------------------

Mehr News zu Heidi Klum:

Heidi Klum: Skurriles Video aus der Nacht aufgetaucht – was macht da bitte ein...?

Heidi Klum: Böses Missgeschick – als die Modelmama malt, passiert plötzlich DAS

Heidi Klum: Ist DAS etwa das Aus für das Supermodel? Nun kommt raus, dass ...

-----------------------------

Kollege Simon Cowell entgeht Rollstuhl nur knapp

Traurig ist Heidi Klum ohnehin. Ihr Jury-Kollege Simon Cowell fehlt bei den Dreharbeiten. Der Erfinder von „Americas Got Talent“ ist mit einem E-Bike gestürzt und musste fast sechs Stunden lang operiert werden. Laut britischen Medien ist er dabei nur knapp dem Rohlstuhl entgangen.

>>> Heidi Klum: Drastische Veränderung – sie will nur noch...

Heidi Klum sendet ihm Genesungswünsch. Dann fährt sie mit ihrer Kollegin Sofia Vegara zum Set. (fs)