Heidi Klum: Tochter Leni halbnackt im Bad – aber Fans achten nur DARAUF

Wie die Mutter, so die Tochter – treffender könnte man die Karriere von Leni Klum wohl nicht beschreiben. Im Alter von gerade einmal 16 Jahren trat die Tochter von Supermodel als erstes der insgesamt vier Kinder in die Öffentlichkeit und damit auch in die Fußstapfen ihrer berühmten Mutter.

Ihren ersten Modeljob hatte Leni Klum an der Seite von Heidi. Zwei Jahre später begeistert das Mutter-Tochter-Duo mit einer neuen Werbekampagne. Diesmal allerdings mit deutlich weniger Kleidung an. In einem Videoclip sieht man, wie Heidi und Leni in Dessous umherspringen. Auf ihrem Instagramkanal präsentiert sich die 18-Jährige jetzt erneut in Unterwäsche. Doch es ist nicht ihre knappe Kleidung, die für Gesprächsstoff bei ihren Fans sorgt.

Heidi Klums Tochter Leni Klum in Dessous im Bad

Es ist ihre abendliche Routine, die Leni Klum in ihrem Instagram-Beitrag für ihre Fans festgehalten hat. So privat wie hier sieht man das Model normalerweise nicht. Mit rotem Spitzen-BH und passender Hose putzt sich die Tochter von Heidi Klum vorbildlich die Zähne – und das auf eine sehr ungewohnte Art und Weise.

Denn statt vor dem Waschbecken zu stehen, hat es sich Leni auf dem Waschbeckenrand gemütlich gemacht. Ihre Füße stehen im Becken, ihr Blick geht in Richtung Kamera. Dass sie so wirklich jeden Abend ihre Zähne putzt, können einige ihrer Fans gar nicht glauben.

Heidi Klum: Tochter Leni sorgt für Gesprächsstoff

Ganz ernst nehmen können viele die Aussage des Models, dass das wirklich die Abendroutine sein soll, nicht. Hier geht’s zum Foto.

„Ich bin mir sicher, dass die meisten Leute ihre Füße nicht ins Waschbecken stellen, während sie sich die Zähne putzen? Was ist falsch an einem normalen Fotoshooting?“

„So putze ich mir auch immer die Zähne. Zahnpasta an den Zehen, schaut bei Reizwäsche einfach immer vorteilhaft aus“

„Ja, ich setze mich auch jeden Abend in Dessous ins Waschbecken. Wer kennt es nicht“

Praktisch oder nicht, dass Leni Klum eine gute Figur auf ihrem Foto abgibt, da sind sich zumindest alle einig. Und dass man sich für die perfekte Aufnahme schon mal verbiegen muss, hat Lenis Mama Heidi auch bereits oft genug bei „Germanys next Topmodel“ betont.