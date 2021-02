Foto: TV Now

Hartz4-Empfänger wird bestohlen – jetzt steht er vor einem riesigem Problem: „Ich bin völlig am Ende“

Tragische Geschichte bei „Hartz und herzlich“ auf RTL Zwei! Der 67-jährige Hartz4-Empfänger Klaus lebt in Köln-Bickendorf und wird von den RTL Zwei-Kameras begleitet.

Im Rahmen der Dreharbeiten steht der ehemalige Fotograf Klaus plötzlich vor einem großen Problem: Ihm wird die Brieftasche geklaut! Doch der finanzielle Verlust ist für den Hartz4-Empfänger weniger tragisch, als der Verlust eines wichtigen Stück Papiers.

Hartz4-Empfänger wird in U-Bahn bestohlen

Einst war Hartz4-Empfänger Klaus ein erfolgreicher Fotograf. Doch der Mann aus Köln-Bickendorf konnte nicht gut mit Geld umgehen, rutschte ab.

----------------

Das ist Köln Bickendorf:

Bickendorf ist ein Stadtteil im Nordwesten von Köln

Hier leben rund 16.560 Menschen

Bickendorf gehört zu den Stadtteilen mit der höchsten Arbeitslosenquote in Köln

---------------

Seit über zehn Jahren lebt Klaus auf Kosten der Staatskasse, kämpft zudem gegen seine Drogensucht. Dann kommt alles noch schlimmer.

„Ich bin völlig am Ende“, erzählt er, als er seine Freundin Tammy besucht. Er wurde beklaut und „völlig abgezogen“, sagt er geschockt.

„In der U-Bahn haben sie mir alles genommen. Meinen Personalausweis, meine Bankkarte, alles.“ Freundin Tammy zeigt Mitgefühl, spricht von den Kosten, die mit der Beantragung neuer Papiere einher gehen. Doch Klaus widerspricht, stellt klar: „Die Papiere sind das kleinste Problem.“

Hartz4-Empfänger Klaus verzweifelt: „Riesen Katastrophe“

Denn der Kölner ist Polamidon-abhängig, bekommt das Opioid auf Rezept, weil er Heroin-abhängig war. Aber nun wurde das Rezept für das Schmerzmittel ebenfalls gestohlen.

„Ich bin seit zehn Jahren auf dem Stoff“, gibt Klaus vor den RTL Zwei-Kameras zu. Ohne das Mittel wird er bald Entzugserscheinungen bekommmen.

„Hartz4“-Empfänger Klaus im Gespräch mit seiner Freundin Tammy. Foto: TV Now

Das Problem: Ein verlorenes oder gestohlenes Polamidon-Rezept kann nicht einfach wieder ausgestellt werden, schildert Tammy die Situation. Der Grund: „Du kannst mit diesem Rezept Geld machen.“

Klaus steht also vor einer „Riesen Katastrophe“, in der ihm nur noch seine gesetzliche Betreuerin helfen kann. Doch die meldet sich früher als gedacht mit einer rettenden Nachricht: Das Portemonnaie des Hartz4-Empfängers wurde im Kölner Hbf gefunden und bei der Polizei abgegeben.

Zwar wurden Geld und Kontokarte gestohlen, die Papiere wurden aber drin gelassen – inklusive Rezept. Klaus ist erleichtert: „Das ist ja wunderbar, wirklich unglaublich. Mir ist jetzt ein Steinchen vom Herzen gefallen.“

Mehr Schicksale aus Köln-Bickendorf kannst du bei „Hartz und herzlich“ am Dienstag um 20.15 Uhr auf RTL Zwei oder in der Mediathek bei TV Now sehen. (kv)