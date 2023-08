„Hartz 4“-Empfänger bei der Gelsenkirchener Tafel: „Damit habe ich null gerechnet“

Tierfutter ist teuer. Das weiß jeder, der ein Haustier sein Eigen nennen darf. Während also schon Normalverdiener manchmal über die Kosten für Hund oder Katz meckern, haben es Sozialhilfeempfänger wie die „Hartz 4“-Bezieher Jenny (23) und Nico (29) aus Gelsenkirchen-Hassel noch einmal deutlich schwerer.

Das junge Paar hat nämlich zwei Katzen. Und die haben Hunger. Von den 350 Euro, die den beiden „Hartz 4“-Empfängern im Monat bleiben, kann der aber nur schwerlich gestillt werden. Ihr einziger Ausweg: Die Gelsenkirchener Tiertafel. Ähnlich wie bei der normalen Tafel für Menschen, können Bedürftige hier Futter und Spielzeug für ihre Fellnasen holen. Eine enorme Erleichterung für das Gelsenkirchener Paar, wie es in der RTL-Zwei-Soziareportagereihe „Hartz Rot Gold“ berichtet. Auch, wenn der erste Gang eine Überwindung war.

„Hartz 4“-Empfänger aus Gelsenkirchen sprachlos

„Natürlich wird es Ende des Monats knapp. Und natürlich auch für die Katzen. Uns ist halt wichtig, wenn mal wirklich Not ist, dass wir für die Katzen immer was da haben“, erklärt Jenny. Und so machten sich sie und ihr Freund auf, bei der Tier-Tafel um Hilfe zu bitten.

Dafür brauchte es einen Bewilligungsbescheid, den sich die „Hartz 4“-Empfänger schon im Vorhinein besorgt hatten. Bei der Tafel jedoch kommen dem Paar Zweifel. „Es ist unangenehm, hier zu stehen“, fühlt sich Nico sichtlich unwohl. Jenny dagegen sieht es lockerer. „Ich finde es jetzt eigentlich nicht schlimm. Ich finde es gut, dass es nicht direkt in der Innenstadt ist. Das wäre viel unangenehmer“, geht die 23-Jährige die Sache gelassener an.

++ Unterschied Bürgergeld Hartz 4: DAS müssen Leistungsempfänger wissen ++

In den Räumen der Tier-Tafel verfliegt dann auch bei ihrem Freund die Scham. Herzlich werden die beiden empfangen und können kaum glauben, was die freundlichen Mitarbeiter für ihre beiden Katzen im Angebot haben. Für lediglich 1,50 Euro pro Tier und Woche bekommen sie massenweise Futter, Spielzeug und Leckerlis. Sogar auf die Geschmäcker der Tiere wird Rücksicht genommen. „Damit habe ich null gerechnet jetzt“, ist Nico sichtlich gerührt, ob so viel Großzügigkeit.

Mehr Nachrichten:

Und auch seine Freundin ist überwältigt: „Ich hätte nicht gedacht, dass man sofort etwas mitbekommt. Ich hätte gedacht, dass man sich erst einmal anmelden muss. Die haben sehr viele schöne Sachen, vor allem Markenprodukte auch. Ich bin sprachlos.“ Wie schön, dass mit einfachen Mitteln so viel Hilfe geleistet werden kann. „Hartz Rot Gold“ läuft montags bis freitags um 16.05 Uhr bei RTL Zwei.