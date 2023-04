„Hartz und Herzlich“: Vorgespielte Liebe bei RTL2? Rudi packt aus – „Ich fühle mich verarscht“

Seit mittlerweile sieben Jahren begleitet das Kamerateam von „Hartz und herzlich“ Personen aus Problemvierteln. Die Schicksale der Menschen könnten dabei unterschiedlicher nicht sein. Am Dienstagabend (18. April 2023) zeigt RTL2 die neusten Entwicklungen der TV-Persönlichkeiten in einer Wiedersehensfolge.

Da wäre unter anderem Rudi aus Luckenwalde. Nachdem er jahrelang gemeinsam mit seiner Mutter von dem „Hartz und herzlich„-Team begleitet wurde, verlässt er Deutschland für seine große Liebe Nangini. Seine neue Heimat heißt fortan Tansania. Doch der Hartz-IV-Empfänger kommt schnell auf den Boden der Tatsachen zurück.

„Hartz und herzlich“: Rudi pumpt letzten Cent in die Ehe

Nachdem er in Deutschland nicht nur sein altes Leben, sondern auch seine eigene Mutter zurückgelassen hat, widmet sich Rudi ganz seiner Freundin Nangini. Doch er schenkt ihr nicht nur seine Zeit und seine Aufmerksamkeit, sondern auch noch sein gesamtes Erspartes aus den Hartz-IV-Leistungen.

Insagesamt 6.000 Euro gibt der Rudi allein für die Hochzeit in Tansania aus. Nebenbei sorgt er noch für den Unterhalt seiner Freundin samt Sohn und bezahlt dem Kleinen auch noch die Privat-Schule. In der zweiten Wiedersehens-Folge kippt die Stimmung allerding schnell und Rudi stellt seine Liebe und die Hochzeit komplett infrage.

Rudi haut ordentlich auf den Tisch

Der Mann aus Luckenwalde ist auf 180. Denn ein Tag vor der großen Hochzeit mit seiner Freundin sitzt er alleine bei ihr zu Hause und kocht. Nangini lässt anschließend den ganzen Abend auf sich warten und kommt er spät nach Hause. Das Schlimmste: Es sei nicht das erste Mal, dass Nangini ihren Mann links liegen lässt. Für Rudi ist das absolutes Fehlverhalten.

„Ich fühle mich verarscht! Dass sie mir etwas vorspielt, was nicht ist“, sagt er im Interview. Gegenüber seiner Zukünftigen findet er dann ebenfalls deutliche Worte: „“Denkst du ich bin ein Idiot? Du tötest meine Liebe zu dir. Stück für Stück. Und das, bevor wir überhaupt geheiratet haben. Was machst du wenn die mich morgen Fragen, ob ich dich heiraten will? Und ich würde sagen: ‚Es ist ein Fehler und ich sage nein.‘ Was machst du dann?“

Ob die beiden letztendlich Ja sagen werden, bleibt abzuwarten. Die große Hochzeit zeigt RTL2 erst kommenden Dienstag, am 25. April 2023.

