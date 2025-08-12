Neuanfang: „Hartz und herzlich“-Star zieht die Reißleine

Schluss, aus, Ende! „Hartz und herzlich“-Liebling zieht die Reißleine und verkündet ihr TV-Aus.

Die Benz-Baracken in Mannheim waren lange ihr Zuhause. Die Kameras waren immer dabei. Doch die letzten Jahre waren für Petra, Sohn Pascal und Tochter Selina alles andere als leicht. Erst der gescheiterte Neuanfang in Dessau, dann die Rückkehr nach Mannheim. Jetzt will Petra endgültig einen Schlussstrich ziehen. Das nicht nur bei der Stadt, sondern auch im Fernsehen.

„Hartz und herzlich“-Star nimmt Abschied

„Wir hatten mehr Mobbing und Hate, weil viele Menschen uns nicht richtig gesehen haben, wie wir wirklich sind“, erklärt Petra in einem YouTube-Video. Immer wieder sei sie von Hatern angefeindet worden. Der schlimmste Vorfall: „Es wurde sogar Kopfgeld auf mich ausgesetzt – vom eigenen Kind.“ Für Petra der Moment, um ihre Sachen zu packen und woanders neu zu starten.

Dann stellt sie außerdem klar: „Ich würde auch nicht sagen, ich bin prominent oder irgendwas. Nein! Ich bin ein Mensch.“ Doch sie betont, dass nicht alles schlecht war. „Man muss auch sagen, dass es eine schöne Zeit war. Es waren nicht nur negative, sondern auch schöne Sachen dabei.“

Trotzdem ist für sie und Selina klar: Der Weg bei „Hartz und herzlich“ ist vorbei. Doch wie geht’s jetzt weiter?

Petra hat konkrete Pläne. „Wir wollen ein neues Leben beginnen. Als Familie, wo wir jetzt sind, wollen wir einen Neuanfang starten – mit arbeiten gehen.“ Ob das in Mannheim klappt oder in einem ganz anderen Bundesland, lässt sie offen.

