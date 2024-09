„Hartz und herzlich“-Stars unter Schock: Nach Explosion – Polizei steht vor einem Rätsel

Was ist bloß los in Köln? Anwohner wurden in den frühen Morgenstunden am Mittwoch (25. September) durch einen ohrenbetäubenden Knall aus dem Schlaf gerissen. Der Grund: Ein Café in Köln-Pesch steht in Flammen! Und es kommt noch dicker: Der Laden gehört laut RTL-Informationen einer Familie, die durch die RTL2-Dokusoap „Hartz und herzlich“ bekannt wurde.

Das „Café4Friends“, betrieben von der TV-Familie Hartel, ist vollständig ausgebrannt. Die Schaufensterscheiben sind zertrümmert, Teile der Außenverkleidung hängen lose herunter. Ein brisanter Zufall? Wohl kaum, vermuten die Nachbarn gegenüber RTL, die von vorherigem Vandalismus berichten.

„Hartz und herzlich“: Explosionsserie reißt nicht ab

Besonders pikant: Guido und Sonja Hartel sind gerade im Urlaub. Doch die Nachricht hat sie bereits erreicht. Während die Polizei und Feuerwehr mit einem Großaufgebot vor Ort waren, versuchten die Bewohner des Mehrfamilienhauses, das Feuer zu überstehen. Zwei Personen wurden leicht verletzt, die Polizei schließt einen Zusammenhang mit der jüngsten Explosionenserie in Köln nicht aus.

Mehrere Explosionen erschütterten die Stadt bereits in der vergangenen Woche. Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren, doch die Polizei steht vor einem Rätsel. „Wir stehen hier als Polizei Köln aktuell vor großen Herausforderungen durch beispiellose Fälle der Gewalt und Schwerkriminalität, die es bis dato in Köln so noch nicht gegeben hat“, so der Chef der Kölner Kriminalpolizei laut RTL.

Ist die Explosion im „Café4Friends“ ein weiterer Teil dieser unheimlichen Serie? Die Polizei ermittelt fieberhaft und hofft auf Hinweise aus der Bevölkerung. Währenddessen versuchen die Hartels, diesen Schock zu verdauen. Köln bleibt in Alarmbereitschaft, denn die Explosionsserie scheint noch nicht beendet.