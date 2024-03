„Hartz und Herzlich“: Jasmin und Maik trauern um ihre kleine Tochter – „Wir lieben dich Prinzessin!“

Ein Trauerfall erschüttert die Welt der „Hartz und Herzlich“-Protagonisten Jasmin und Maik! Das junge Ehepaar aus Rostock hat seine kleine Tochter verloren, wie es auf Instagram nun öffentlich macht. In den aktuellen TV-Folgen begleitet das Kamerateam die beiden noch bei der Schwangerschaft von Jasmin. Nun ist klar: Das zweite Kind der beiden ist tot.

„Hartz und Herzlich“-Protagonisten in großer Trauer

Es sind schwere Zeiten für Jasmin und Maik. Das Paar hat sich nach der Geburt seines ersten Sohnes Lennox so sehr ein zweites Kind gewünscht. In den aktuellen Folgen, die bei RTL Zwei jeden Tag ab 16.05 Uhr laufen, ist Jasmin noch schwanger. Doch sie hat immer wieder mit gesundheitlichen Problemen zu kämpfen.

Irgendwann ist es so weit, dass sie in der Folge namens „Angst um den Nachwuchs“ ins Krankenhaus gebracht wird. Der Grund: Jasmin hatte bereits vorzeitige Wehen. Und das, obwohl sie laut Angaben ihrer Mutter Sandra erst in der 23. Schwangerschaftswoche war. Nun veröffentlicht die 19-Jährige einen herzzerreißenden Instagram-Beitrag und bekundet ihre Trauer.

„Hartz und Herzlich“-Stars mit emotionalem Statement

Auf Instagram teilen die beiden Eltern nun emotionale Zeilen mit ihrer Community. „Drei Wochen ist es nun her, dass du die Welt sehen und wieder verlassen musstest. Prinzessin, so gerne hätten wir dich länger und öfter in unseren Armen gehalten, dir unsere Liebe gegeben und dich mit deinem Bruder aufwachsen sehen! Wir lieben dich Prinzessin!“, heißt es in dem Statement. Wie genau es zu diesem traurigen Schicksalsschlag kam, erwähnen sie nicht. Auch die Umstände und die Todesursache sind bislang nicht bekannt.

Auf Nachfrage dieser Redaktion bestätigt RTL Zwei den traurigen Todesfall. „In tiefer Betroffenheit und mit aufrichtiger Anteilnahme können wir bestätigen, dass uns die traurige Nachricht erreicht hat, dass Jasmin den schmerzlichen Verlust ihres Kindes erfahren hat“, so der Sender.